Audi’den A8’e özel süspansiyon

Audi Amiral Gemisi modeli A8'de 48 voltluk elektrik sisteminden güç alan yeni aktif süspansiyon sistemi sunuyor. Bu sistemde her tekerlek ayrı olarak kontrol edilerek, yol koşullarına uyum sağlıyor. Her tekerlekte ayrıca, 48 voltluk ana elektrik sisteminden beslenen bir elektrikli motor yer alıyor. Önde yer alan kamera ve sensörler sayesinde A8 sedan yoldaki tümsekleri önceden tespit ederek aktif süspansiyonu önceden yola göre ayarlıyor. Bu sistemle süspansiyonun tam olarak doğru zamanda yola kusursuz tepki vermesi sağlanarak, titreşim ve sarsıntılar neredeyse tamamen ortadan kaldırılıyor. Aktif süspansiyon sistemi aracın gövdesini bir saniyenin onda biri kadar sürede 85 milimetreye kadar kaldırabiliyor.

Öngörülü aktif süspansiyon ayrıca, “City” yardım sisteminin bir parçası olan “presense 360°” güvenlik sistemi ile birlikte güvenliği de artırıyor. Otomobilin çevresindeki tehlikeli durumları algılayabilen gelişmiş sensörler sayesinde Audi A8, 25 kilometre ve daha fazla hızla yaklaşan bir aracı tespit ediyor ve olası yan çarpmada, aktif süspansiyon sistemi, çarpma tarafında gövdeyi 80 milimetreye kadar yükseltiyor. Bu, hareket çarpma enerjisini emmeye yarıyor, kabinin deformasyonu ve araç içindeki yolcunun göğüs ve karın bölgelerindeki olası yaralanmaları da engelliyor.

Aktif süspansiyon Avrupa pazarında ilk olarak Audi A8’in TFSI versiyonlarında kullanılacak.