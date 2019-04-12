Audi’den yeşil ışık teknolojisi

Audi’nin geliştirdiği bu sistem, trafik ışıklarında “Yeşil Dalga” diye adlandırılan trafik ışığı sisteminde kaç km/s hızla gittiğinizde tüm sistem yeşilken kavşaklardan geçebileceğinizi hesaplıyor ve size hız önerisinde bulunuyor. 2016 yılında Amerika’nın 13 eyaletinde 4700 kavşakta çalışmaya başlayan yeşil ışık algılama sistemi, yeni trafik alanlarına da açılıyor.

Green Light Optimized Speed Advisory Amerika’nın Dallas, Houston, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, Portland, Oregon, San Francisco, Washington; ve Kuzey Virginia eyaletlerine ek olarak Denver, Gainesville, Florida, Orlando ve New York bölgelerinde de kullanılmaya başlanacak. Sistem Audi Connect Prime iletişim paketiyle satın alınabiliyor ve otomobilde dahili olarak 4G LTE bağlantısı içeriyor.

Yayın yapan trafik ışığı kırmızı olduğunda, araç göstergesinde ışıkların ne zaman yeşile döneceği süre olarak veriliyor. Audi bu sistem sayesinde sürücü stresini azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Trafik ışığı teknolojisi 2017 model Audi A4, Q7 ve 2018 model A5, Q5 modellerinde kullanılıyor. Ayrıca 2019 model A3, TT ve R8 modellerinde de kullanılacak.