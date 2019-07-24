Audi’nin yeni SUV modeline merhaba deyin!

Standart Q3 modelinin üzerine inşa edilen Sportback, dışarıdan bakıldığında daha fazla coupe formlu bir tasarıma sahip. Bu tasarım detayına ek olarak ise daha kaslı ve agresif görünen otomobil dikkat çekiyor.

Dünya otomotiv endüstrisinde yükselişine devam eden SUV modelleri, gün geçtikçe sportifleşiyor. Bu sportifleşme ilk olarak BMW’nin X6 modeliyle başlamıştı. Coupe tasarımlı SUV olan bu araçlar gün geçtikçe diğer markalarında dikkatini çekti ve yeni modellerle tanıştık.

Audi’nin bugün lanse ettiği Q3 Sportback ise markanın coupe SUV yorumunun kompakt bir versiyonu. Dört kapılı bir gövdesi olmasına rağmen C sütununa doğru alçalan tavan yapısı otomobili daha da sportifleştirmiş.

Aracın arkasına baktığınızda ise büyük ve dikkat çekici bir difüzör sizi karşılıyor. Led teknolojili ve yere yatay spotlar ise arka kısmı daha geniş göstermiş.

Audi Q3 Sportback’in boyutları ise şu şekilde; 4.5 metre uzunluğunda, 1.84 metre genişliğinde ve 1.56 metre yüksekliğinde. Aracın aks mesafesi ise 2.68 metre olarak belirtilmiş. Q3 Sportback’in bagaj hacmi ise en az 530 litre.

Aracın içine geçtiğinizde ise dışarıdaki agresif tasarımdan izlerle karşılaşmanız mümkün. Diğer Audi modellerinde de hatırlayacapın direksiyonun hemen arkasında 12.3 inç boyutunda VirtualCockpit yer alıyor. Konsol ortasında yer alan multimedya ekranı ise 10.1 inç boyutunda.

Audi, Q3 Sportback modelinin teslimatlarına Avrupa’da sonbahar olarak planlıyor. Özellikle Almanya’da ilk etapta 35 TDI S tronic ve 45 TFSI quattro S tronic modelleri satışa sunulacak. Türkiye için ise henüz net bir tarih ve model belli değil.