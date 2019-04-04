Automechanika İstanbul kapılarını açtı!

Automechanika Istanbul 13'üncü kez tüm sektörü bir araya getirdi. Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle, Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık işbirliği ile organize edilen fuarda Türkiye otomotiv endüstrisi son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergiledi. Automechanika Istanbul'un açılış töreninde konuşan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel,

“Türkiye otomotiv sanayinin diğer imalat sektörleriyle olan ilişkisi, sağladığı katkı, yarattığı katma değer, istihdam ve sürükleyici yapısı sektörü stratejik açıdan daha da önemli bir hale getiriyor. Üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden Türkiye otomotiv sektörünün 2019 ihracat hedefi 32 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatına 10 milyar dolarlık katkı sağlayan otomotiv yan sanayi ise bu yıl ihracat hedefini 12 milyar dolara çıkardı. Artan ürün kalitesi ve rekabet gücüyle, tanınan ve güven duyulan bir marka haline gelen Türkiye otomotiv sektörünün artan bu ivmesini sürekli kılmanın yolu, uluslararası yeni yatırım ve ortaklarla ticari işbirliklerini güçlendirmesinden geçiyor. Automechanika Istanbul hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biridir. Türkiye otomotiv sanayisinin gücünü tüm dünyaya göstermesi için de önemli bir fırsattır” dedi.

Tüm Yurt ve Dünya Genelinden Satın Alma Heyetleri Automechanika İstanbul'da!

Automechanika Istanbul Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve BDT bölgesinin tüm otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirerek 3 kıtada otomotiv sektörünün ana platformu oldu. Fuarda Almanya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Fas, Malezya, İran, İspanya, İtalya, Kore, Hong Kong, Pakistan, Slovakya ve Tayvan gibi önemli ticaret merkezlerinin ülke pavilyonları katılımcı firmalar ile bir araya gelerek ve yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edecek.

Sektörün Gelecek Vizyonu Ele Alınıyor!

Otomotiv üretim ve onarım ürün gruplarının yanı sıra; lojistik, kompozit, ham madde üreticileri, IT çözümleri, kimyasal ve kalıp üreticileri gibi sektörün bütün paydaşlarının yer aldığı fuarda otomotiv endüstrisinin nabzı tutuluyor. Automechanika Academy konferans, seminer ve workshop programlarına geniş yer ayrılan fuarda, sektörden uzmanlar en son trendler, yenilikler ve gelecek dönem projeksiyonları ekseninde konuşma ve sunumlar yapacak. Fuarın bir başka özel bölümü olarak tasarlanan E-Mobility Forum Alanı'nda ise Otomotiv Endüstrisinde yeni trendler ve geleceğin teknolojileri 4 gün boyunca ele alınacak.

Otomotiv Sektöründe Kadın Çalışanlar 2019'da İlk Defa Ele Alınıyor

Bir çok etkinliğe, ek program ve özel tanıtım alanlarına ev sahipliği yapan fuarda uzman konuşmacıların sunumlarıyla çeşitli seminer, atölye ve etkinlikler de düzenlenecek. Her yıl sektöre renk katan uluslararası nitelikli içerik ve konferansları ile de dikkat çeken Automechanika Academy'de bu yıl ilk kez sektördeki kadının sektör içindeki rolü ele alınacak. KAGİDER işbirliğinde düzenlenecek Otomotiv Endüstrisinde Kadınlar; “Women Talk” Paneli'nde Türkiye otomotiv endüstrisinin önde gelen kadın yöneticileri konuşmacı olarak katılacak.

Automechanika Academy kapsamında 7. Salon‘da organize edilen E-Mobility Forum Etkinliklerinin yanı sıra 14. Salonda TOBFED tarafından organize edilen “Oto Bakım ve Oto Yıkama” atölyeleri bu yıl da fuar süresince devam edecek. Makina Mühendisleri Odası tarafından “Elektrikli Araç Takımları Buluşması” ve 6 Nisan Cumartesi günü Karadeniz Toplantı Odası‘nda eğitim seminerleri gerçekleştirilecek. Her yıl yoğun ilgi gören ve fuar kapsamında 6.'sı düzenlenecek “OSS Aftermarket Konferansı” her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar sırasında yer alacak önemli etkinlikler arasında yer alıyor. Bu yıl ilk defa Mercedes-Benz “Teknik Eğitimleri Tanıtımı ve Simülatör Destekli Eğitim Demoları” 5 Nisan Cuma günü Salon 10-12 geçiş alanında yer alacak. Geçen yıl açık alanda TEHAD tarafından ilki gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören “Elektrikli Araç Şarj İstasyonları” da yeni katılımcılarla fuarda yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin “Alternatif Enerjili Araç Takımları” ise 14. Salonda meraklılarıyla buluşuyor. 4 Nisan Perşembe günü sektör temsilcilerinin de katılımıyla görkemli bir açılış ile kapılarını açan Dünyanın 3. Büyük otomotiv endüstrisi fuarı “Automechanika Istanbul” 7 Nisan saat 17.00'a kadar ziyaret edilebilecek.