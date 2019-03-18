Avis Filo’dan ticari araç kiralayacaklar için kampanya

Ticari araç kiralama yönetmeliğine getirilen yeni düzenleme ile birlikte Avis Filo, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun marka ve modelleriyle “Ticari Araç Kiralama” hizmeti sunuyor. Avantajlı kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

Otokoç Otomotiv Genel Müdür Vekili İnan Ekici yaptığı değerlendirmede, ticari araç kiralamaya getirilen yeni düzenleme sonrasında portföy ve operasyonel birimleri ile hizmete hazır olduklarını belirtirken, “Yeni ve ileri teknoloji ürünü araçlara erişimin kolaylaşması, ayrıca düzenli bakım ve onarımların kiralayıcı firmalar tarafından gerçekleştirilecek olması güvenli kullanımı beraberinde getirerek trafik kazalarının önemli oranda önüne geçecektir” diye konuştu.

Avis Filo, düzenlediği kampanya ile işletmeler ve KOBİ'lere 36 ay süre, 10.000 km ile aylık sabit ödemeli ticari araç kiralama fırsatı sunuyor. Avis Filo'nun portföyünde bulunan Fiat Fiorino Combi 2.350 TL, Ford Transit Custom 320 Van 3.750 TL, Ford Turneo Courier 2.615 TL, Ford Ranger Çift Kabin XLT ise 6.150 TL gibi avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor.