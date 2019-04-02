Avis İstanbul Havalimanı’nda!

Otokoç Otomotiv'in çatısı altında faaliyet gösteren global araç kiralama markası Avis, “En iyisi kirala, Avis ile kirala” diyerek müşterilerinin ihtiyaç ve memnuniyetinin yanı sıra mobilite

deneyimlerini de en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Avis, bu amaç doğrultusunda günlük, aylık ve operasyonel kiralama hizmetlerinin yanı sıra hem şoförlü araç hem de transfer hizmetleri de sunuyor. Avis, Türkiye genelinde yaygın ofis ağı, en ekonomikten en lüks segmente sahip geniş araç yelpazesi, çok özel avantajlı hizmet ve kampanyalarıyla hizmet veriyor.