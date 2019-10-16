Avrupa otomobil pazarı ilk 9 ayda yüzde 1.6 azaldı!

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %38,5 ile İzlanda, %12,1 ile İsveç ve %10 ile Finlandiya'da görüldü.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %42,8, Romanya %16,4 ve Yunanistan %10,3 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Eylül ayında 2018 yılının aynı ayına göre %14,4 arttı ve toplam 1.285.494 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1.123.354 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %23,5 ile İzlanda ve %8,6 ile Bulgaristan'da görüldü. 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya %118,2, Litvanya %75,8 ve İsveç %40 oranlarıyla yer aldı. 2019 Eylül ayı sonunda Türkiye, %36,92 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.