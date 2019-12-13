Avrupa Otomobil Üreticileri yeni başkanını seçti!

Manley, 2020 yılının Ocak ayında başkanlığı 2018 ve 2019 yılında başkan olan Carlos Tavares’ten devralacak. Manley yaptığı açıklamada, “Endüstri olarak tüketicinin ihtiyaçlarını ilk sıraya koyacağımız bir dönüşüme öncülük etmek istiyoruz. Ayı zamanda küresel olarak rekabetçi ve esnek olmamızı sağlayacağız.” dedi.

ACEA’nın gelecek yıl için öncelikleri arasında Avrupa otomotiv endüstrisinin ekonomik sürdürülebilirliği sağlanırken, karbon-nötr kara yolu taşımacılığına geçiş için bir yol geliştirmek bulunuyor. ACEA başkanı, Avrupa merkezli 15 büyük otomobil, kamyonet, otobüs ve kamyon üreticisinin CEO’larının oylarıyla seçildi.

MICHAEL MANLEY KİMDİR?

21 Temmuz 2018 yılında FCA’nın CEO’su olarak göreve başladı.

Öncesinde Jeep, Ram ve APAC’ın COO’su yani operasyondan sorumlu genel müdürü olarak FCA bünyesinde çalışıyordu.

İngiltere Edenbridge doğumlu olan Manley, Southbank Üniversitesi’nde mühendislik okuduktan sonra Ashridge Üniversitesi’nde İşletme master’ı yaptı.