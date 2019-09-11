Avrupalı otomotiv üreticileri için zaman daralıyor

Bu haftaki Frankfurt otomobil fuarında PSA Grup’tan Volkswagen’e kadar birçok otomobil üreticisi önümüzdeki aylar içinde karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltacağını düşündükleri yeni model ve stratejileri sergileyecekler.

Ancak otomobilcilerin önünde aşılması zor engeller var. Yeni teknolojili araçları üretme maliyeti yüksek olduğu gibi, tüketicilerin bu araçları satın almak isteyecekleri de kesin değil. Üstelik bu değişiklik gelişmiş ülkelerde otomobil pazarının daraldığı bir dönemde meydana geliyor.

Peugeot ve Citroen marka araçları üreten PSA Grup’un bir yöneticisi bu durumla ilgili “(Şu anki durumda) elimizde üretmesi 10,000 euro daha pahalıya mal olan araçlar, belirli bir satış hacmi gerektiren filo geneli emisyon hedefleri ve bunları satın alıp almayacağı belli olmayan bir müşteri kitlesi var” dedi ve “Patlamaya hazır güçlü bir bileşim için gereken tüm malzemeler mevcut” diye ekledi.

AB düzenlemelerine göre otomobillerin şu anda kilometre başına ortalama 120.5 gram olan CO2 salınımı, gelecek yılın sonuna kadar araçların %95’i için 95 grama indirilmek zorunda. Ancak tüketiciler giderek daha fazla yakıt tüketen SUV tipi araçları satın aldığı için ortalama CO2 salınımı yükseliş eğilimde.

Otomobil üreticileri yukarıdaki seviyeleri yakalayabilirse 2007 ile 2021 arasında CO2 emisyonlarını %40 azaltmış olacaklar. Ancak yine AB düzenlemelerine göre 2021 ile 2030 arasında emisyonların bunun üzerine %37.5 daha düşürmeleri gerekecek.

Emisyon değerlerindeki düşüş büyük ihtimalle sektör için daha zor bir döneme denk gelemezdi. Dünyanın başlıca tüm pazarları ivme kaybetmekte olduğu gibi İngiltere’nin düzensiz şekilde AB’den ayrılması ihtimali ve ABD-Çin ticaret savaşı sektörde sıkıntı yaratıyor.

Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess, giderek sıkılaşan emisyon düzenlemelerine ve yeşil teknolojilere kamuoyunun verdiği desteğin arttığına dikkat çekerek şirketinin en büyük elektrikli araç üreticisi olmak için yaptığı 80 milyar euroluk hamlenin ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Diess, “Toyota ve elektrikli araç geliştirmede geride kalan diğer rakiplerimiz şu anda elektriğe yatırım yapıyorlar. Haklı olduğumuzu kanıtlıyorlar” dedi. Çevre dostu teknoloji geliştirmede geride kalan Fiat Chrysler, elektrikli araçlarıyla emisyon değerlerini düşürebilmek ve ceza almamak için Tesla’ya yüzlerce milyon euro para ödüyor.

OTOMOTİVDE DÖNÜM NOKTASI

Yıllar boyunca imajlarını geliştirmek isteyen otomobil üreticileri fuar alanlarının merkezine elektrikli araçlar yerleştirdiler. Ancak şu anda kârlarından kısarak yüksek miktarda elektrikli araçlar üretmek ve satmak durumundalar.

Alman mühendislik şirketi FEV Consulting’e göre emisyon hedefinin tutması için 2021’e kadar elektrikli araçların %6 olan pazar payının en az üç katına, hibrit araçların ise %5’lik pazar paylarını 5 katına çıkarması gerekiyor.

Emisyon değerlerine uyamayan şirketlere hedef değerden daha yüksek olan her gram için araç başına 95 euro ceza verilmesi şirketlerin yüzmilyonlarca euroyu bulabilecek cezalarla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

(REUTERS)