Avrupa’nın en iyi 3 lastiği arasında yer aldı!

Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup’un yaptığı yüksek performans lastiği markası Falken’in amiral gemisi konumundaki ürünü “AZENIS FK510”, Almanya’nın en önde gelen ve güvenilir otomotiv dergilerinden AUTO BILD tarafından yapılan lastik testinde yüksek performansıyla 3. sırayı aldı. AUTO BILD dergisi, Avrupa pazarındaki belli başlı markalar tarafından satılan lastikler arasında, derginin kendi orijinal değerlendirme yöntem ve standartlarına göre düzenli karşılaştırmalı testler gerçekleştiriyor. Bu testler, Avrupa genelindeki sürücüler tarafından yüksek oranda kabul görüyor.

(AA)