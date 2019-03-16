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Avustralya GP’sinde ilk iki cepte Mercedes var!

2019 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Melbourne GP'de sıralama turları Türkiye saati ile sabah saatlerinde başladı. Son bölüme kalan Ferrari, Mercedes ve Haas pilotlarıyla birlikte Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Max Verstappen ve Lando Norris kaldı. Bu ekip arasından ise ilk iki sırayı Mercedes pilotları Hamilton ve Bottas aldı. Üçüncü sırada ise Ferrari pilotu Vettel kendine yer buldu.

Sozcu.com.tr
10:27 -
Haberler Otomotiv
Avustralya GP’sinde ilk iki cepte Mercedes var!

Hamilton Q2 ve Q3’te kırdığı pist rekoruyla dikkatleri üzerine çekti. İngiliz pilot son denemelerinde 1:20.486’lık tur zamanı yaparken Bottas takım arkadaşının gerisinde satede 0.112’lik bir süreyle kaldı ve böylece Hamilton pole pozisyonunu aldı. Vettel ise Hamilton’un 0.704 saniye gerisinde 3. cebi aldı. RedBull Racing’in pilotu olan Max Verstappen 0.834 saniye geride dördüncü olurken Ferrari’nin genç pilotu Leclerc 0.935 saniye geride beşinci oldu.

Avustralya GP’si yarın Türkiye saati ile 8.10’da izlenilebilir.

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