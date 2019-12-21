Avusturalya’dan Alman üreticiye şok ceza!

Avusturalya Rekabet ve Tüketici Komisyonu cuma günü yaptığı açıklamada cezanın ülkenin tüketici yasası uyarınca şimdiye kadarki en büyük rakam olduğu söylendi! Volkswagen’den gelen açıklama ise itiraz edebilecekleri yönünde oldu.

Bloomberg’in haberine göre Avusturalya’nın vermiş olduğu karar Alman markayı direkt olarak etkiliyor. Volkswagen 2011 ve 2015 yılları arasında Avustrulya’ya 57 bin adet otomobil ihraç etmiş.

Bundan 4 yıl önce ortaya çıkan ve Volkswagen’in kabul ettiği emisyon skandalının markaya maliyeti 30 milyar dolar seviyesinde. Hollanda ve İtalya’daki kurumlar Volkswagen’e para cezası verirken, Almanya’daki bir soruşturma sonrasında üreticiye 1 milyar euro ceza verilmişti!