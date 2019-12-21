Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avusturalya’dan Alman üreticiye şok ceza!

Avusturalya Federal mahkemesi Volkswagen Grubu'na 86 milyon dolarlık rekor bir ceza kesti. Ceza ülke yasalarınca uygulanan bu konudaki en büyük ceza olarak kabul ediliyor! Bu durumun sebebi ise ülkedeki Volkswagen kullanıcılarının markanın emisyon yalıntıcı yazılımından dolayı mahkemeye gitmeleri.

Sozcu.com.tr
09:47 -
Haberler Otomotiv
Avusturalya’dan Alman üreticiye şok ceza!

Avusturalya Rekabet ve Tüketici Komisyonu cuma günü yaptığı açıklamada cezanın ülkenin tüketici yasası uyarınca şimdiye kadarki en büyük rakam olduğu söylendi! Volkswagen’den gelen açıklama ise itiraz edebilecekleri yönünde oldu.

Bloomberg’in haberine göre Avusturalya’nın vermiş olduğu karar Alman markayı direkt olarak etkiliyor. Volkswagen 2011 ve 2015 yılları arasında Avustrulya’ya 57 bin adet otomobil ihraç etmiş.

Bundan 4 yıl önce ortaya çıkan ve Volkswagen’in kabul ettiği emisyon skandalının markaya maliyeti 30 milyar dolar seviyesinde. Hollanda ve İtalya’daki kurumlar Volkswagen’e para cezası verirken, Almanya’daki bir soruşturma sonrasında üreticiye 1 milyar euro ceza verilmişti!

Almanya Cuma Dolar Euro Hollanda İtalya otomobil para Volkswagen
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more