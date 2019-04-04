Ayda 1500 TL taksitle…

Citroën’in tüm modellerine 36.000 TL'ye 24 aya kadar %0 faiz fırsatı ile veya 50.000 TL 48 ay için ayda sadece 1.500 TL taksit imkanıyla ulaşmak mümkün.

C-Elysée 70.000 TL'den, Citroen C3 82.650 TL'den, Citroen C3 Aircross 119.000 TL'den, C4 Cactus ise 115.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Geniş ailelerin tercihi olan C4 Spacetoturer 155.000 TL'den, Grand C4 Spacetourer ise 174.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Citroën hafif ticari araç ürün gamının başarılı modeli Berlingo 77.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.