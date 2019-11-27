Ayda 7.350 TL’ye yeni BMW 3 Serisi…

Borusan Otomotiv Premium, 24, 36 ya da 47 ay olmak üzere farklı kiralama süresi seçenekleri de sunuyor. Yeni 3 Serisi ilk etapta Türkiye’de 1.6 litrelik benzinli motorlu versiyonla satın alınabiliyor. Otomobil Borusan Otomotiv Premium kiralama avantajlarıyla 36 ay 15 bin km/yıl olarak kiralandığında aylık ödeme 7 bin 350 TL + KDV’den başlıyor. Hatta bu fiyata vergi, sigorta, bakım ve yol yardım hizmetleri de dahil…

İLGİLİ HABER Yeni 3 Serisi ile nihayet tanıştık!

TAMAMEN YENİLENDİ



Yeni BMW 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Tamamen LED farlar, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, elektrikli hafızalı koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve

elektrikli cam tavan Yeni BMW 3 Serisi'nde standart olarak sunuluyor.