Ayhancan Fransa Kupası liderliğini korudu

28 Eylül Cumartesi günü koşulan serinin 9. yarışını 29 rakibini geride bırakarak kazanmayı başaran Güven, bir kez daha podyumda İstiklal marşımızı dinletmeyi başardı. Pazar günü koşulan ve ilk sırada başladığı 10.yarışta ise lastik seçimi ile ilgili yaptığı strateji hatasıyla pozisyonunu koruyamayan Güven, bu yarıştan üçüncü olarak ayrılabildi.

Bu yarışın ardından geçtiğimiz yıl şampiyon olarak tamamladığı Porsche Carrera Cup Fransa serisinde liderliğini 5 puan farkla koruyan temsilcimiz, 12-13 Ekim tarihlerinde Fransa Paul Ricard pistinde koşulacak olan sezon finali ile şampiyonayı tamamlayacak.