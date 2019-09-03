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Ayhancan Güven emin adımlarla zirveye yürüyor

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Supercup 7. ayağını 2.sırada tamamlayarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Sozcu.com.tr
14:37 -
Haberler Otomotiv
Ayhancan Güven emin adımlarla zirveye yürüyor

31 Ağustos-01 Eylül tarihlerinde 7 kilometre uzunluğundaki Belçika SPA-Francorchamps pistinde koşulan yarışın ardından, şampiyona klasmanında 3.sıraya yükselen temsilcimiz, çaylaklar klasmanında liderliğini korudu.

Bu yarışta misafir sürücü olarak start alan diğer milli sporcu Berkay Besler de ilk Supercup tecrübesinde 8. sıradan başladığı yarışı 12. olarak tamamladı.

Dünya'daki en rekabetçi tek marka serisi olmasıyla dikkat çeken Porsche Mobil1 Supercup 8. ayağı 06-07 Eylül tarihlerinde İtalya’nın Monza pistinde koşulacak.

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