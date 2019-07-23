Bajaj motosikletler için ÖTV bizden kampanyası

Motosiklet pazarının en çok tercih edilen segmentlerinin başında gelen “Sport” sınıfında önemli bir pazar payı yakalayan Bajaj Pulsar 200 NS, ÖTV bizden kampanyasıyla 16 bin 357 TL'ye, diğer model Bajaj Pulsar RS 200 ise 18 bin 513 TL'ye satışa sunuluyor. Pulsar NS 160 kampanya ile 12 bin 915 TL'lik fiyatıyla alıcılarını beklerken, Bajaj V15 12 bin 197 TL'lik fiyatıyla öne çıkıyor.

Bajaj'ın, sport cruiser segmentinde yüksek konfor sunan “Dominar 400” modeli ise kampanyaya vade farksız 9 taksit imkanının yanında, tamamı Kuralkan tarafından karşılanacak 1000 TL tutarındaki plaka, ruhsat, ilk bakım ve 250 TL'lik yakıt desteği ile dahil oluyor. Bu indirimler Dominar 400-2017 23 bin 950 TL, Dominar 2018'in ise 27 bin 550 TL olan fiyatı üzerinden yapılıyor.

Kuralkan'ın düzenlediği kampanyada Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli motosikleti Super Soco modelleri de unutulmadı. Kampanyada 1000 TL'lik indirimle “Süper Soco'nun” TS modeli 16 bin TL, TC modeli ise 14 bin TL'lik fiyatıyla sunuluyor. Bu benzersiz ve avantajlar ile dolu kampanyayı kaçırmak istemeyenler, istedikleri motosikleti e-kuralkan sistemi üzerinden satın alabilecekler.