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Bakan Pekcan’dan flaş ‘Volkswagen yatırımı’ açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımla ilgili artık finale çok yaklaşıldığını belirterek, "Fabrika'nın yeri bile belli" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
11:41 -
Haberler Otomotiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN Türk canlı yayınında konu ile ilgili soruya cevap verdi. Söz konusu yatırımın son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, Alman Ticaret Bakanlığı’ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyledi.

Kararın resmi olarak açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getiren Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuyu yakından takip ettiğini belirterek, “Kurulacak yer belli ancak ben o kadar detaya girmeyeyim” ifadelerini kullandı.

canlı CNN CNN Türk otomobil Sanayi söz Teknoloji Türkiye Volkswagen
Son güncelleme: 12:05 15.09.2019
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