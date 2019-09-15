Bakan Pekcan’dan flaş ‘Volkswagen yatırımı’ açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN Türk canlı yayınında konu ile ilgili soruya cevap verdi. Söz konusu yatırımın son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, Alman Ticaret Bakanlığı’ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyledi.

Kararın resmi olarak açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getiren Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuyu yakından takip ettiğini belirterek, “Kurulacak yer belli ancak ben o kadar detaya girmeyeyim” ifadelerini kullandı.