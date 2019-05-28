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Bayram tatiline otomobilleriyle çıkacaklara öneriler

Bu haftadan itibaren başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili tam 9 gün. Bu durumu fırsat bilenler ise yıllık tatillerini ya da akraba, aile ziyaretlerini bu tarihte gerçekleştirmek için program yaptılar bile. Büyük şehirlerden tatil bölgelerine doğru olan hareket, yoğunlukla hava yolu ve kara yoluyla oluyor. Biz de kendi otomobiliyle tatile çıkacaklar için dikkat edilmesi gereken hususları sizler için bir araya getirdik! Bu detaylara bakmadan yola çıkmayın!

12:04 -
Haberler Otomotiv
Bayram tatiline otomobilleriyle çıkacaklara öneriler

– Yolculuğa başlamadan önce iyice dinlenin. Dinlenmiş ve zinde bir biçimde yola çıkmak işinizi kolaylaştıracak, dikkatinizi arttıracaktır.

– Özellikle gündüz seyahat etmeyi tercih edin. Gece, daha yorgun ve dikkatiniz daha dağılmaya müsait olacaktır.

– Yola çıkmadan önce aracınızın lastik havalarını, silecek ve motor suyunu, yağını kontrol edin. Normal değerlerde olmasını sağlayın.

– Aracınızın özellikle iç temizliğini yaptırın.

– Aracın periyodik bakımı yaklaştıysa yaptırmadan kesinlikle yola çıkmayın. Bu bakım içine klima gazı yenileme ve polen filtresi değişimini kesinlikle ekleyin.

– Aracınızın da her ihtimale karşı ilk yardım çantası, yangın tüpü, yedek lastik, lastik tamir kiti, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense), çekme halatı ve takozlar, reflektörler, bulundurun.

– Sürüş esnasında cep telefonunuzu kullanmamaya özen gösterin.

– Ön koltuklarda olduğu gibi arka koltuklarda da emniyet kemeri takmak zorunlu. Seyahat süresince arka koltukta oturan yolcularınıza emniyet kemeri taktırın!

– Araç içinde serbest cisim bırakmamaya özen gösterin. İhtiyacınız olan ve sabitlenmiş eşyaların araç içinde bulunması sürüş güvenliğinizi arttıracaktır.

– Yedek lastiğinizi kontrol edin.

Son güncelleme: android-time 12:07 28.05.2019
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