Bayram tatiline otomobilleriyle çıkacaklara öneriler

– Yolculuğa başlamadan önce iyice dinlenin. Dinlenmiş ve zinde bir biçimde yola çıkmak işinizi kolaylaştıracak, dikkatinizi arttıracaktır.

– Özellikle gündüz seyahat etmeyi tercih edin. Gece, daha yorgun ve dikkatiniz daha dağılmaya müsait olacaktır.

– Yola çıkmadan önce aracınızın lastik havalarını, silecek ve motor suyunu, yağını kontrol edin. Normal değerlerde olmasını sağlayın.

– Aracınızın özellikle iç temizliğini yaptırın.

– Aracın periyodik bakımı yaklaştıysa yaptırmadan kesinlikle yola çıkmayın. Bu bakım içine klima gazı yenileme ve polen filtresi değişimini kesinlikle ekleyin.

– Aracınızın da her ihtimale karşı ilk yardım çantası, yangın tüpü, yedek lastik, lastik tamir kiti, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense), çekme halatı ve takozlar, reflektörler, bulundurun.

– Sürüş esnasında cep telefonunuzu kullanmamaya özen gösterin.

– Ön koltuklarda olduğu gibi arka koltuklarda da emniyet kemeri takmak zorunlu. Seyahat süresince arka koltukta oturan yolcularınıza emniyet kemeri taktırın!

– Araç içinde serbest cisim bırakmamaya özen gösterin. İhtiyacınız olan ve sabitlenmiş eşyaların araç içinde bulunması sürüş güvenliğinizi arttıracaktır.

– Yedek lastiğinizi kontrol edin.