Beklediğinizden daha fazlası!

Markanın orta ölçekli SUV modeli olan X3, ilk defa 2003 yılında karşımıza çıktı. O günden bu yana bir makyaj operasyonu bir de yenilenme geçiren otomobilin en yeni versiyonu ise 2018 yılında otomotiv sektörüne merhaba dedi.

Güncel X3 modelini ilk defa gördüğünüzde boyutları ve duruşuyla olabildiğince bulunduğu sınıftan büyük gözüktüğünü fark ediyorsunuz.

Ön kısımdan X3’e baktığınızda markanın tasarım imzası olan böbreklerin genişliği dikkatinizi çekiyor.

Led teknolojili farlar otomobilin böbreklerinin yanında küçük kalıyor.

M donanımlı olan test otomobilin ön tamponundaki aerodinamik farklılık işin içine biraz dinamizm katmış. Tamponun altına yerleştirilen led teknolojili sis farları ise oldukça başarılı.

Aracın yanına geçtiğinizde ise gövdenin uzunluğu hemen dikkatinizi çekiyor.

Bu uzunluğa rağmen sade tasarım dili aracın bir ucundan diğer ucuza doğru gözlerinizi götürdüğünüzde bir aksaklıkla karşılaşmamınıza yol açıyor.

Ön çamurlukların hemen alt kısmında bulunan solungaç tarzı hava çıkışlar, önden giren soğuk havanın motor ve lastiğe sürtünüp ısındıktan sonra tahliyesini kolaylaştırıyor.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise çift parçalı ve oldukça büyük stoplar sizi karşılıyor. M performans ürünü olan çift parçalı arka tamponun çift egzoz çıkışı X3’ü diğer kardeşlerinden ayırıyor.

Büyüklüğünden bahsettiğim otomobilin birazda boyutlarından bahsedelim. X3 4708 mm uzunluğa, 1891 mm genişliğe ve 1676 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin dingil mesafesi ise 2864 mm uzunluğunda.

Bu detaylar haricinde X3’ün bagaj hacmi en az 550 litre ve test aracımızın ağırlığı da 1750 kg.

Sürücü kapısını açıp X3’ün içine geçtiğinizde ise karşınıza ilk olarak markanın efsaneleşmiş olan “hayalet” göstergesi çıkıyor.

Bu gösterge sürüş moduna göre farklı temalarla direksiyonunuzun arkasını renklendiriyor ve 12 inç boyutunda.

Direksiyon demişken otomobilin üç kollu M direksiyonu markanın 5 Serisi’nde kullanılan ile aynı. Hız sabitleme, şerit takip, adaptif hız sabitleme ve müzik sistemini kontrol edebildiğiniz bu direksiyon elinizi üzerinden ayırmadan vites değiştirmenize de imkan tanıyan kulakçıklara sahip.

Otomobilin ön konsolunun ortasında yer alan dokunmatik multimedya ekranı ise 10.25 inç boyutunda. Normalde BMW’nin kullandığı multimedya ekranları dokunmatik değildi ve iDrive butonuyla kontrol ediliyordu. Ancak yeni 5 Serisi ile birlikte bu durum ortadan kalktı. Hem dokunmatik hem de iDrive üzerinden kontrol edilebiliyorlar.

Test otomobilimiz olan X3, 2 litrelik dizel motora sahipti. 4 silindirli olan bu motor 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombinelenen bu ünite gücünü 4 tekerleğe birden doğrudan iletiyor.

Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 8 saniyesini alırken maksimum hızı da 213 km olarak belirtilmiş.

X3’ü kullanmaya başladığım andan itibaren daha üst sınıf bir SUV’de gibi kendimi hissettim. Bu hissin temel sebepleri ise iç mekandaki premium algının bir önceki jenerasyona göre daha iyileşmesi, büyüyen boyutların iç mekandaki ferahlığı olumlu yönde etkilemesi, yol, rüzgar ve motor sesini iyi biçimde gizleyen yalıtım ögeleri diyebiliriz.

Bu konfor detaylarını bir kenara bıraktığımızda ise saf sürüş hissine sahip bir BMW ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Yaptığınız en ufak bir harekete tepki veren direksiyon, gaz pedalının hassasiyeti ve güven içinde seyahat etmek bunların en önemlileri. Standart SUV kullanıcıların aksine biraz daha hızlandığınızda ise otomobilin size verdiği cevaplar gerçekten çok farklılaşıyor. Her ne kadar yerden yüksek olsa da iyi biçimde yola tutunmayı başaran otomobil yerden yüksek olan ağırlık merkezinin etkisine de pek fazla girmiyor diyebilirim.

Otomobili kullandığım 400 km mesafe boyunca bana sunduğu tüketim verisi 8.9 lt / 100 km idi. Bu değeri daha da aşağıya indirmenin sizin elinizde olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü ben ekonomik sürüş için çok çaba sarf etmedim.

Sanırım son yıllarda sadece SUV almak isteyenlere önerilebilecek en güzel otomobillerden biri olduğunu belirtebilirim. Ancak yaşadığım en önemli sıkıntı yeni çevresel güvenlik sistemlerinde oldu. Dörtlü sinyal düğmesinin hemen üzerinde yer alan bir otomobil logusu düğmesiyle sistemi kişiselleştirseniz bile aracı kapatıp çalıştırdığınızda ayarlar ilk durumuna geri dönüyor.

Sistemle ilgili yaşadığım en önemli sıkıntı u dönüşü yapmak istediğim bir nokta arkadaki otomobili algılayıp, o aracın durmasına rağmen benim geri gitmemi engellemesi oldu. Bu sistem içinde yaya algılayıcı, acil fren sistemi, kör nokta asistani gibi özellikler de var.

Tüm bu detayların haricinde bir de akıllı anahtara sahipti test aracımız olan X3. Akıllı anahtar sizin fotoğrafta gördüğünüz gibi üzerinde bir ekrana sahip olan ve cep telefonuna benzeyen biçimde tasarlanmış. Bu anahtar üzerinden aracınızla bağlantıya geçip ne kadar yakıtınızın olduğunu, iklimlendirme sisteminin çalışacağı saati, camların ve kapıların açık mı kapalı mı olduğunu kontrol edebiliyorsunuz. Aracımızda olan bu anahtarın sadece otomobili hareket ettirme özelliği yoktu.

Gelelim bizi en yakından ilgilendiren bölüme, otomobilin fiyatına. Test aracımızdaki donanımın seviyesi oldukça yüksek olduğu için fiyatımız da bunun paralalinde biraz yükselmiş. Pek biraz değil ama uzatmadan belirteyim, 800 bin TL’nin üzerinde… Bu duruma direkt etki eden durumlardan biri de otomobilin motor hacmi. Bildiğiniz üzere ülkemizde 1.6 litrenin üzerinde motor hacmi olan otomobillerin fiyatları olabildiğince farklılaşıyor.

X3’ün ülkemizde 3 farklı motor seçeneği bulunuyor. Bunlardan biri sDrive20i diye geçen 1.6 litrelik benzinli motorlu versiyonu, test aracımızda kullanılan motora sahip olan xDrive20d 2 litre dizel motorlu versiyonu ve en performanslı versiyon olan M40i 3 litre benzinli motorlu versiyonu.

BMW X3’ün başlangıç fiyatı ise sDrive20i’de 504 bin 148 TL olarak belirtilmiş. M40i kodlu versiyon ise 1 milyon 78 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor…