Beklenen BMW otomobili ortaya çıktı!

Bavyeralı markanın ilk defa 1989 yılından 1999 yılına kadar ürettiği modeli olan 8 Serisi karşımıza yeni versiyonuyla 2018 yılında çıktı. Yeni otomobil markanın ürün gamında yer alan 6 Serisi’nin devam niteliğinde ama 8 Serisi koduyla geldi.

Tasarımı, teknolojisi ve altyapısıyla tamamen yeni bir otomobil olan 8 Serisi’nin M otomobili olan versiyonu tüm otomobil severler tarafından merakla bekleniyordu. BMW, M8’i tanıtmadan önce M850i ve 840d kodlu versiyonları satışa sundu. Şimdi ise bu ürünün en hızlı versiyonu olan M8 ile tanışıyoruz.

Yeni M8 standart 8 Serisi modellerine göre dışarıdan daha agresif tasarım detaylarına sahip. Özellikle otomobilin ön tamponu ve ön çamurluklarında yer alan aerodinamik unsurlar otomobilin hava tahliyesini kolaylaştırmış.

Otomobilin önünde fark edilen bir diğer detay ise parlak siyah renkli böbrekler. Parlak siyah detaylar yan ayna kapaklarında karbon fiber yerine de seçilebiliyor.

M8’in yan profilinde en dikkat çeken unsur ise 20 inç boyutundaki Competition modellerinden hatırlayacağımız yıldız tasarımlı jantlar oluyor.

Aracın arkasına baktığınızda ise dört egzoz çıkış, agresif tasarımlı tampon ve küçük bir bagaj üzeri rüzgarlık size merhaba diyor.

Otomobilin parlak siyah olan; tampon hava girişleri, çamurluk solungacı, ayna kapağı, egzoz difüzörü ve bagaj üzeri rüzgarlığını karbon fiber olarak da satın alabiliyorsunuz.

M8’in içine göz attığınızda ise karşınıza 3 kollu M direksiyon, bolca kullanılmış deri, Live Cockpit çıkıyor. Live Cockpit, BMW markasının tamamıyla dijital olan gösterge tablosuna verdiği isim. Bu tablo sürüş moduna göre farklı renk ve animasyonlarla sürüşünüze heyecan ve keyif katıyor.

M8’in iç mekanında bolca kullanılan deri, kabindeki spor görünümü desteklerken konforu da bir üst seviyeye çıkarmış.

Gelelim M8’in kalbine. Otomobilin motor kaputunun altında 4.4 litrelik, V8 silindirli, çift turbo beslemeli bir motor bulunuyor. Bu motor overboost teknolojisiyle 625 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Otomobilin aktarma görevini ise 8 ileri tam otomatik şanzıman yerine getiriyor. M8’de yeni M5’de yer alan dört çeker ve iki çeker olarak aracın çekiş sistemini ayarlayan bir M xDrive diferansiyel bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde otomobilin çekiş sistemini ya dört tekere ya da arka tekerlere verebiliyorsunuz…

M8 Coupe Competition’ın bu detaylarla birlikte 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 3.2 saniye sürüyor!

Yeni M8’in en önemli özelliği aracın motorunu, frenlerinin, direksiyonunun ve süspansiyonlarının kişiselleştirilmesi.

M8’de Drive Logic tuşu yeni tasarımıyla bulunuyor. Bu tuş sayesinde otomobili üç farklı sürüş moduna göre programlayabiliyorsunuz. Otomobilin xDrive diferansiyeli ise 4 çeker, sportif 4 çeker ve 2 çeker olarak ayarlanabiliyor.

Otomobilin vites kolunun yanında M Mode düşmesi bulunuyor. Bu düğme sayesinde aracın sürüş M Mode’unu ve bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. M Mode kullanıcıya Road ve Sport ayarları sunuyor. Ayrıca Competition M8 modellerinde Track yani Pist ayarları da bulunuyor.

M8 hem coupe hem de üzeri açılabilir versiyonlarla satın alınabilecek. Yumuşak tavanın açılıp kapanması 15 saniye sürüyor. M8 Coupe’nin tavanı ise plastik ve karbon fiber ile güçlendirilmiş kompozit malzemeden oluşuyor.