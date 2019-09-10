Beklenen Honda geldi!

Honda, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Elektrikli Araç Stratejisi kapsamında elektrikli ve hibrit araçlarını sergiledi. Standın dikkat çeken modeli Honda e oldu. Honda e'nin seri üretim versiyonu ilk kez görücüye çıktı.

Honda Motor Europe COO ve Başkanı Katsushi Inoue yapmış olduğu değerlendirmede: “Yeni Honda e'nin dünya tanıtımı ile geleceğe yönelik elektrikli araç vizyonumuz adına çok önemli bir adım attık. Bu, sadece Honda’nın geliştirebileceği tarzda benzersiz bir elektrikli araç ve olağanüstü dinamik bir sürüş performansı dışında tamamen yeni bağlantı çözümleri de kullanıma sunuyor” dedi.

Yeni Honda e, kamuoyu önündeki ilk gösterimi için sahnede boy gösterirken, Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner de “Honda bugün aynı zamanda yeni nesil Jazz'ın da tanıtımını yapıyor. Bu model artık Avrupa pazarında sadece hibrit seçeneğiyle satılacak” dedi.