Beklenen Mercedes geldi!

Markanın efsane sedan modelinin en tasarruflu versiyonu olacak olan E200 d, 1.6 litrelik 4 silindirli dizel motora sahip. OM 654 kodlu yeni dört silindirli dizel motor RDE-Real Driving Emissions kuralları ile gelecekte devreye alınacak normları da yerine getiriyor.

Bu yeni dizel ünite 160 beygir güç ve 360 Nm tork üretecek. Markanın belirttiği yakıt tüketim değeri de 100 km’de 4.2 ila 4.7 litre arasında. Performansından da ödün vermeyen otomobil 0’dan 100 km/s hıza 8.4 saniyede ulaşıyor ve 226 km/s’lik maksimum hız değerine sahip. Otomobil gücünü 9 ileri G-Tronic şanzımanla arka tekerleklere iletecek. Bu da aracın daha ekonomik olmasını sağlıyor.

Yeni motora sahip olan E-Serisi giriş versiyonu E 200 d, Exclusive ve AMG donanım seçeneklerine sahip olacak.