Bill Ford : Volkswagen ve Ford birlikteliği iyi olacak!

Ford ve Volkswagen markaları arasında elektrikli araçlar, otonom sürüş ve hafif ticari araçlar için bir birliktelik olacağını duyurmuştuk. Her iki marka tarafından da konuyla alakalı onay içeren haberler ve açıklamalardan sonra bu ortaklığın sadece elektrikli araçlar ve otonom sürüş hakkında olacağı kesinleşti. Bloomberg’in haberine göre Bill Ford, CERAWeek Enerji Konferasında “Coğrafi olarak gerçekten çok iyi uyum sağlıyoruz, ürün olarak da doğru bir şekilde uyum sağladık” dedi.

Ford, konuşmanın sonrasında ortaklığın ticari araç üretimi konusunda da genişleyeceğini açıkladı. Volkswagen CEO’su Herbert Diess ise “Ford ile iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Ford ve Volkswagen arasındaki ortaklığın Türkiye’ye yararı ise Ford Otosan fabrikasında Volkswagen modellerinin de üretilmesi ihtimali üzerinde.