Bir günde tam 5 bin 167 defa…

Garenta'nın Eylül 2018'de hayata geçirdiği hizmeti Moov by Garenta, başarılı bir biçimde hayatına devam ediyor. Özellikle gençlerin hedef alındığı sistem uygulama üzerinden size en yakın Moov aracını gösteriyor. Sistem üzerinden aracı onaylayıp telefonunuzla araca giriyor işinizin bittiği yerde bırakıp yolunuza devam ediyorsunuz. Ayrıca 15 dakikası 8,5 TL'den başlayan fiyatlara 5 km yakıt dâhil olarak kiralama yapabiliyorsunuz.

Bir yıl gibi kısa bir sürede 500 binden fazla kiralama gerçekleştirilen, geçtiğimiz günlerde de toplamda 750 bin kiralamaya ulaşan Moov by Garenta; 23 Kasım Cumartesi günü yeni bir rekora imza attı ve bir günde 5 bin 167 kiralamaya ulaştı.

Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Eylül 2018'de başladığımız MOOV by Garenta yolculuğumuzda kısa sürede çok fazla yol kat ettik. 600 araçla başladığımız hizmetimizi, şu anda bin 550 araçla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü MOOV by Garenta'da 5 bin 167 kez kiralamaya imza attık. Bu rakam, araçlarımızın bir günde yaklaşık 3,5 defa kiralandığı anlamına geliyor” dedi. MOOV by Garenta'ya olan ilgiden oldukça memnun olduklarını belirten ve yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Ayyıldız, “İstanbul'da çok geniş bir bölgede hizmet veriyoruz. 15 dakikası 8,5 TL'den başlayan fiyatlara 5 km yakıt dâhil olarak kiralama yapabiliyorsunuz. 2020 yılı sonunda araç filomuzu iki katına çıkarmayı ve uzun vadede kullanıcıların araçlarını da sisteme dâhil ederek büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye geneline MOOV by Garenta deneyimini yaşatmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.