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Birleşme sonrasında markaların varlığını koruyacağız!

Dünya'nın en büyük 4. otomotiv firmasını oluşturacak olan PSA ve FCA evliliği bünyesinde birden fazla ve uzun tarihe sahip olan markaları barındıracak. Herkesin aklında olan soru ise yaşantısına devam etmeyen markalar olacak mı(?)... PSA CEO'su Tavaras, "Evlilik sonrasında tüm markaların varlığını korumaya devam edeceğiz. Çünkü hepsinin birbirinden ünlü geçmişleri var ve biz otomobil markalarının hikayelerini severiz" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr
15:02 -
Haberler Otomotiv
Birleşme sonrasında markaların varlığını koruyacağız!

Bugün katıldığı BFM Business radyo kanalında konuşan PSA CEO’su Carlos Tavares, FCA ile gerçekleşecek olan evlilikle ilgili bazı soruları cevapladı. Son günlerde bu evlilikle ilgili en büyük gündem grupların bünyelerinde bulunan bazı markaların evlilikten olumlu etkilenmeyeceği ve kapanacağı yönündeydi. Bu konuyla ilgili konuşan Tavares, “Bu markaların piyasayı kapsayacak doğru bir şekilde yönetilmesi bu evliliğin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bir beklenti olmadan bu markalara dönüp baktığınızda hepsinin önemli ve popüler hikayelerinin olduğunu göreceksiniz. Biz hikayesi olan otomobil markalarını seviyoruz. Çünkü bu bizim geleceğimize vereceğimiz yön açısından bize ilham veriyor. Bugün eğer konu olan PSA ve FCA birlikteliği onaylanırsa markaların kaldırılmasına yönelik bir ihtiyaç görmüyorum.” cevabını verdi.

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PSA CEO’su Carlos Tavares

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