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BMW 6 bin çalışanını işten çıkaracak!

Manager Magazine haberine göre Alman dev BMW 6000 çalışanını 2022 yılına kadar işten çıkaracak. Bu işten çıkarmanın sebebi ise markanın maliyetlerini azaltmak istemesi olarak belirtildi.

08:17 -
Haberler Otomotiv
BMW 6 bin çalışanını işten çıkaracak!

Münih merkezli markanın işten çıkarması 2019 yılı aralık ayında başlayacak. Markanın CEO’su Oliver Zipse’nin çalışmak istemediğini söylediği Ar-Ge tepe yöneticisi Klaus Froehclich’in de yaz aylarında işten ayrılması bekleniyor. Ayrıca CEO’nun raporunda BMW Denetim Kurulu Başkanı Norbert Reithoer’in şirkette kalacağı belirtilmiş.

Manager Magazin’e göre marka yeni CEO ile birlikte neredeyse tüm müdürleri ya değiştiriyor ya da farklı bir göre ve getiriyor. İnsan Kaynakları Şefi Milagros Caina Carreiro-Andree kişisel sebeplerden ötürü görevine devam edemeyeceğini açıklamış. Zipse’nin CEO olmasından sonra boşta kalan Üretim pozisyonuna Milan Nedeljkovic’in geçeceği de belirtildi.

Marka 12 milyar euroluk bir tasarruf planlıyor. Bunu yaparken elektrik motorlu modellere geçişte artan geliştirme maliyetleri firmayı bu hedefinden uzaklaştırıyor. Şirket bu yüzden iş gücünde farklı bir strateji izleme yolunu seçiyor.

BMW Milan
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