BMW 8 Serisi Gran Coupe ne zaman çıkıyor?

Markanın spor otomobil ürün gamındaki amiral gemisi olan 8 Serisi, 4 kapılı versiyonuyla da oldukça dikkat çekici bir yapıda.

BMW, 4 kapılı ve 5 kişilik oturma kapasitesi ilk 8 Serisi otomobiliyle tüketici profilini daha da genişletiyor.

8 Serisi Gran Coupe ilk etapta 2 benzinli motora sahip olacak. Bunlardan biri 3 litre 6 silindirli turbo motor iken diğeri 4.4 litrelik V8 silindirli turbo motor. 523 beygir güç üretecek olan V8 0’dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede ulaşabilecek.

Otomobilin boyutları ise tasarımı kadar ilgi çekici. 8 Serisi Gran Coupe standart 8 Serisi’nin coupe versiyonundan 229 mm daha uzun, 30 mm daha geniş ve 56 mm daha yüksek bir gövdeye sahip. Ayrıca Gran Coupe 200 mm daha uzun aks mesafesiyle de arka koltukta oturan yolcularını düşünüyor.

Otomobil üretilirken alüminyum malzemeden olan parçaların kullanılmasına ve gövdenin hafif olmasına özen gösterilmiş. 8 Serisi GranCoupe’nin kapılarıı, kaputu, tavanı gibi parçaları

tamamıyla alüminyum. Otomobilin bagaj kapağı ise protez plastikten üretilmiş… M850i xDrive cam tavanın yerine karbon fiber tavan opsiyonunu da kullanıcısına sunuyor.

Sizinde tahmin ettiğiniz gibi 8 Serisi Gran Coupe teknolojik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Otomobil Driving Asistance Professional donanım paketiyle yarı otonom sürüş imkanını

kullanıcısına sunuyor. Aracın sahip olduğu navigasyon ağı sayesinde önceden tecrübe edilmiş yollarda otomobil vitesi kendisi belirliyor. Navigasyon datası vites uyarısını ana multimedya ekranı

üzerinden size yapıyor ve vites değiştirmenizi sağlıyor. Örnek olarak harita üzerinden bir kavşağa yaklaştığını fark eden otomobil fren yapmaya başlıyor!

Yeni 8 Serisi Gran Coupe 2019 yılı Eylül ayından itibaren Almanya’da 91 bin 500 Euro’dan satılacak.