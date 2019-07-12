BMW alacaklar dikkat!

BMW 520i, 150.000 TL'ye %0 faiz avantajıyla sunuluyor. Ayrıca sürüş keyfini yeniden tanımlayan, büyüleyici tasarımı ve sportif yönüyle etkisi altına alan BMW 418i Coupé ve BMW 418i Gran Coupé'nin yanı sıra şehir içi ve şehir dışı yolculuklarınızda sürüş keyfi sunan BMW X1 modelleri Temmuz ayında %0 faiz avantajı ile sahiplerini bekliyor.

Takas Desteği Temmuz'da da Sürüyor

Temmuz ayı boyunca BMW 320d, BMW 4 Serisi, BMW 5 Serisi ile BMW X1, BMW X2, BMW X5, BMW i3 ve BMW i3s modellerinde takas desteği sunuluyor. Ayrıca BMW 520d xDrive ve BMW X3 xDrive20d modellerinde 20.000 TL'ye varan, BMW X5 xDrive25d modelinde ise 40.000 TL'ye varan cazip takas desteği otomobilseverleri bekliyor.

Dizel Modellere Özel Fırsatlar

Üstün dizel performansıyla fark yaratan BMW 320d ve BMW 320d xDrive modelleri 120.000 TL, %0 faiz fırsatı ile sunuluyor.

BMW i sahibi olmak isteyenlere özel hediyeler

Temmuz ay boyunca BMW'nin elektrikli ve hibrit modellerinde de kaçırılmayacak avantajlar sunuluyor. BMW 740Le xDrive iPerformance, BMW i3 ve BMW i8 modellerinden birine sahip olmak isteyenlere, orijinal BMW i Aksesuarı olan şarj kablosu ile ChargeNow üyelik kartı ve 100 TL değerinde ChargeNow kullanım hakkı hediye ediliyor.