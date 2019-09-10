BMW Frankfurt’a konsept modelleriyle geldi!

D+ACES yani “tasarım, otonom sürüş, bağlanılabilirlik, elektrifikasyon ve müşteri hizmetleri” anlamına geliyor ve markanın yeni stratejisini oluşturuyor. BMW fuarda 4 Serisi otomobilinin konsept modelini ve BMW i Hydrogen yani hidrojenle çalışan yeni otomobilini tanıtıyor.

Markanın Coupe SUV ürünler arasında dünya genelinde bu segmenti domine eden modeli X6’nın da en yeni versiyonu markanın fuardaki standında yerini alıyor.

BMW fuarda halihazırda ürün gamında olan modellerinin de hibrit versiyonlarını sergiliyor. BMW 2, 3, 5 ve 7 Serisi modellerin plug-in hibrit versiyonları markanın öne çıkan modelleri arasında. Ayrıca X1 ve X3 modelleriyle markanın çatısı altında bulunan MINI’nin Cooper elektrikli modelinin de dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor.

BMW, 2023 yılında ürün gamında yer alan elektrikli otomobillerini 25’e çıkarmayı hedefliyor.