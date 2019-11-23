BMW Los Angeles’ta gövde gösterisi yaptı

BMW’nin 7 yıl önce başlattığı Gran Coupé akımının son temsilcisi olan BMW 2 Serisi Gran Coupé de Los Angeles Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Alçak tavan çizgisine rağmen iç mekânda sunduğu geniş ve fonksiyonel yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olmaya hazırlanan BMW 2 Serisi Gran Coupé, 2020 yılı Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşacak. BMW 2 Serisi Gran Coupé’de 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri görev alacak.

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BMW M2 CS

Bugüne kadar pist odaklı BMW M3 CS ve BMW M4 CS modelleri dışında geliştirilen ilk CS modeli olan BMW M2 CS de dünyaya ilk kez Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Dinamik, çeviklik ve hassasiyet için sınıfında yeni standartlar belirleme konusunda daha büyük kardeşlerinin liderliğini takip eden BMW M2 CS'te 3.0 litre hacminde çift turbolu ve 450 bg güç üreten sıralı 6 silindire sahip bir motor görev yapıyor. Sahip olduğu gücü yola optimum şekilde aktarmak üzere geliştirilen Yeni BMW M2 CS'te Adaptif M süspansiyon ve Cup lastikleri ile birlikte gelen 19 inç hafif alaşım jantlar da yer alıyor. BMW M2 CS, standart altı vitesli düz şanzımanla donatıldığında 4.2 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşırken, isteğe bağlı yedi vitesli M çift kavramalı şanzımanla donatıldığında ise bu süre 4.0 saniyeye düşüyor. BMW M2 CS, M Karbon seramik frenler, hafifletilmiş M Sport koltuklar, Alcantara kolçaklar ve kırmızı “CS” logolu iç döşeme şeridiyle de tercih edilebiliyor.

BMW M8 Gran Coupé ve BMW M8 Gran Coupé Competition

BMW M mühendisleri tarafından geliştirilen dört kapılı yüksek performans spor otomobili BMW M8 Gran Coupé ve BMW M8 Gran Coupé Competition, sahip olduğu lüks kullanım özellikleri, dikkat çekici tasarımı ve üst düzey performansı ile dikkat çekiyor. Çarpıcı görünümünün en önemli unsurlarını ise dinamik olarak uzatılmış bir silueti, güçlü omuzları, belirgin bir şekilde şekillendirilmiş arka uç ve olağanüstü sportif yetenek sunmak için tasarlanmış M’e özgü detaylar oluşturuyor. İki kapılı BMW M8 modellerinden 200 milimetre daha uzun bir dingil mesafesiyle arkada iki tam boy koltuk sunarak 4 kişiye benzersiz bir sürüş deneyimi vadediyor.

BMW M8 Gran Coupé’de 600 bg güç üreten en yeni M TwinPower Turbo teknolojisine sahip, yüksek devirli 4.4 litrelik V8 motoru görev yapıyor. BMW M8 Competition Gran Coupé’de ise bu güç 625 bg'ye kadar çıkıyor. Standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi M xDrive, arka akstaki Active M Diferansiyel ile merkezi olarak kontrol edilen bir etkileşimle motorun gücünü yola optimum şekilde aktarmasına yardımcı oluyor. Denge kontrol sisteminin devre dışı bırakılması durumunda BMW M8 ve M8 Competition tamamen arkadan itişli olarak ilerliyor ve tüm kontrolü sürücüsüne bırakıyor. Modele özgü şasi teknolojisi, elektronik kontrollü amortisörler ve iki farklı fren pedalı ayarı sağlayan entegre bir fren sisteminden oluşuyor. BMW M8 Gran Coupé 0-100 km/s hızlanmasını 3.3, M8 Gran Coupé Competition ise 3.2 saniyede gerçekleştiriyor.

Karakteristik M kokpit tasarımı ve lüks standart donanım iç mekanda benzersiz bir spor otomobil ortamı yaratıyor. Motor, süspansiyon sistemi, direksiyon, M xDrive ve frenlerin yapılandırmasını düzenleyen Ayar düğmesi, sürücü destek sistemlerinin ve ekranların işlevsel olarak erişilmesini sağlayan M Modu düğmesi aracın her an sürücünün isteği doğrultusunda kişiselleştirilebilmesine imkân tanıyor.

BMW X5 M ve X6 M

Fuarda BMW standının diğer yıldızlarını ise BMW X5 M, BMW X5 M Competition, BMW X6 M ve BMW X6 M Competition oluşturuyor. BMW M8 Gran Coupé’de de görev yapan ve 600 bg güç üreten en yeni M TwinPower Turbo teknolojisine sahip, yüksek devirli 4.4 litrelik V8 motor, BMW X5 M ve BMW X6 M'e de güç veriyor. BMW X5 M Competition ve BMW X6 M Competition'da ise aynı motorun 625 bg güç üreten versiyonu görev alıyor. Bu sayede BMW X5 M and BMW X6 M 0-100 km/s hızlanmasını 3.9, Competition modelleri ise 3.8 saniyede gerçekleştiriyor.

MINI ELECTRIC

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde üretime hazır hale gelen yeni MINI ELECTRIC, 184 beygir gücündeki motoru ve 270 km'ye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. Elektrik motoru ürettiği 184 beygirlik gücü ön tekerleklere aktırırken, MINI'nin kendi geliştirdiği sürüş dinamikleri sayesinde MINI ELECTRIC benzersiz bir kullanım keyfi vadediyor. MINI'ye özgü go-kart hissini koruyan ve benzersiz bir esneklik sunan MINI ELECTRIC, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 235 ila 270 km arasında değişen bir menzil sunabiliyor. MINI ELECTRIC, 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılan 150 km/s'lik son hıza ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli ilk premium küçük otomobil olarak yollarla buluşmaya hazırlanan MINI ELECTRIC, 50 kW'lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80'ini sadece 35 dakikada doldurabiliyor.