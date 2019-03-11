BMW M otomobilleri elektrikli oluyor!

Irlinger, “M otomobillerini de elektrikli olarak göreceksiniz. BMW Grubu ve aynı çatı altında yer alan markalar olan -Rolls-Royce, MINI- için elektrik motorlu modeller üreteceğiz. Kesinlikle bu operasyon, her marka için farklı seviyelerde olacak ama olacak. Şimdilik bunun üzerine çalışıyoruz” dedi.

M Otomobilleri markanın performanslı otomobil tarihinin en önemli örneklerini otomobil severlere sunmuştur. Ülkemizde de çeşitli örneklerine rastlayabileceğiniz bu modeller süper spor diye tabir edilen otomobiller kadar güçlü ve üst seviyede sürüş hissi sunuyor.

Robert Irlinger konuşmasında, “Performans otomobillerinde elektrikli motorların kullanılmasının gerçek avantajları bulunuyor. Özellikle ilk hızlanmalarda içten yanmalı motorun torkuna ek olarak elektrik motorun torkunu direkt olarak kullanabilmek gibi. Bu tarz avantajları BMW AG çatısı altında bulunan tüm modellere farklı biçimlerde yayacağız” dedi. İlk elektrikli M modelinin hangi seriye ait olacağını açıklamadı.