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BMW M otomobillerinin özel şehri!

BMW M otomobilleri için tasarlanan ve dünyadaki tüm BMW M hayranlarını bir araya toplayan sanal şehir “M Town”, otomobil tutkunlarına benzersiz bir ortam sunuyor. Sosyal ve dijital bir iletişim platformu olan BMW M Town, ‘’Bu şehirde her şeyin fazlası iyi’’ sloganı ile BMW M tutkunlarını bu rüya şehrin bir sakini olmaya davet ediyor.

Sozcu.com.tr
13:22 -
Haberler Otomotiv

BMW, dünyadaki BMW M hayranlarını buluşturan “M Town” adında yepyeni bir sanal şehir kurdu. BMW M tutkunlarının, üye olarak M Town pasaportuna sahip olduğu bu sanal şehirde, büyüleyici bir dünyanın
kapıları aralanıyor.

Pasaportunu alarak BMW M Town'un bir vatandaşı haline gelen katılımcılar, hassas sürüş manevralarına, gösterişli driftlere sahne olan kahve dükkanlarına, M “org”undan gelen eşsiz seslere ve çok daha
fazlasına tanıklık edebiliyor. M Town'un pürüzsüz asfaltı lastikleri dansa davet ederken, tüneller harika senfonilere ev sahipliği yapıyor. M Town sakinleri aynı zamanda M Town listerini indirerek, M modellerinin motor ve egzozlarından çıkan muhteşem sesleri akıllı telefonlarında zil sesi olarak kullanabiliyor.

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