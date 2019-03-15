BMW ve Daimler elektrikli araçları için ortak platform üretecek

BMW ve Daimler arasındaki ortaklıklar hakkında yaptığımız haberlere bir yenisi daha eklendi. Öncesinde kompakt sınıfta yer alan modellerini birlikte geliştireceklerini açıklayan firma sonrasında sürücüsüz otomobiller için birlikte hareket edeceklerini açıklamışlardı. Şimdi ise Alman otomotiv basının en önemli kuruluşları olan Auto Bild ve Sueddeutsche Zeitung’un Reuters’a yaptığı açıklamada kompakt sınıfta yer alacak olan elektrikli otomobil modellerinin, alt yapılarını bilikte geliştirip ortak kullanacakları yönünde.

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Auto Bild’e göre bu ortaklık 7 yıl içinde 7.91 milyar Dolar bütçenin korunmasını sağlayacak. Ayrıca bu durumla ilgili markaların daha müzakerenin en erken aşamasında olduğunu belirtiliyor. Bu yüzden ileriye dönük müzakere sonucunda bazı değişiklikler olabilir.

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BMW finans sorumlusu geçtiğimiz yıl Daimler ile birlikte bir ortaklığın olacağını kabul etmiş ama bu iki marka için araç platformlarındaki fırsatları tespit etmenin zor olduğunu düşündüğünü de belirtmişti.