BMW ve Daimler ortaklığı genişliyor!

Münih’ten yapılan açıklamada iki otomobil üreticisinin yeni jenerasyon otonom araçlarının üretimini birlikte gerçekleştireceği belirtildi. BMW’nin geliştirme bölümünün başında olan Klaus Froehlich yaptığı açıklamada, “İki markanın da teknolojilerini ve bilgi birikimlerine kombine ederek bir ürün üretmesi bu teknolojinin gelişimine ve kullanımına hız kazandıracak” dedi.

Otonom sürüş teknolojisinin maliyeti yüksek olduğu için birden fazla otomotiv ve teknoloji üretimi birlikte hareket ediyor. Örneğin son günlerin popüler olan ortaklığı Ford, Volkswagen, Honda ve General Motors gibi.

Mercedes-Benz’in araştırma ve geliştirme bölümüne bağlı olan otonom sürüş departmanı başkanı Michael Hafner, bu birliktelik diğer markaların ortaklığında da yer alan temel sebeplere dayanıyor yönünde bir açıklama yaptı. “Bu sistem üzerine çalışıp yeni şeyler öğrenmeye başladığımızda bu durumun buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu fark ettik. Başlangıç noktasından yavaş bir şekilde hareket etmemiz oldukça kolay ama asıl hedefe ulaşmak birden fazla sorunu çözmenizi gerektiren kompleks bir problem gibi…” dedi.

İki dev arasındaki ortaklık 3 ve 4. seviyede otonom sürüş teknolojisini kapsayacak. Bu seviyede olan otonom otomobillerin direksiyon ve sürücüye ihtiyacı hâlâ olacak. Ancak bu ortaklık sayesinde teknolojinin kullanım alanı daha fazla genişletilerek otoyollar ve kentsel alanları da kapsayacak.

Daimler 5. seviyede olan Robot Taksiler projesine bu ortaklıktan ayrı olarak devam edecek. 5. seviyede otomobiller sürücüye ihtiyaç duymuyor. BMW ise İsrail merkezli teknoloji firması Mobileye ve işlemci üreticisi olan Intel ile birlikte geliştirdiği Robot Taksi otomobilini 2021 yılında yollara çıkartmayı planlıyor. Her iki markanın bu ortaklıkla alakalı düşüncesi otonom teknolojisinin geliştirilmesindeki maliyetlerin azaltılması ve alınan risklerin paylaşılması yönünde.

Son günlerde iki marka arasında olan ortaklıklar Mercedes-Benz ve BMW arasındaki rekabeti bitirecek mi sorularını akıllara getiriyor. Premium segmentin yaratıcısı konumunda olan iki Alman markanın birlikte geliştirmeyi planladığı teknoloji ve otomobil modelleri oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Bu durumun sonuçlarını merakla bekliyor olacağız.