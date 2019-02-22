Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

BMW ve Daimler´den 1 milyar euroluk ortak girişim

BMW Group ve Daimler, "yeni bir kentsel mobilite hizmeti" vermek için 1 milyar eurodan fazla ortak bir yatırım yapacaklarını duyurdu.

16:03 -
Haberler Otomotiv
BMW ve Daimler´den 1 milyar euroluk ortak girişim

İşbirliği, dünya çapında bine yakın iş yaratması beklenirken, mobilite hizmetleri multimodal hizmetler, ücretlendirme, taksi çağırma sistemi, park etme ve araç paylaşımı bölümlerini kapsayacak olan beş ortak girişimden oluşacak.

Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche

Daimler´in Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche, start-uplar ve  kurulu şirketlerden hisse almak da dahil olmak üzere farklı şirketlerle işbirlikleri yapılacağını söylerken, BMW Yönetim Kurulu Başkanı Harald Kruger, “Akıllı bir ortak girişimler ağı oluşturarak, günümüzdeki ve gelecekteki kentsel mobiliteyi şekillendirebilecek ve azami fayda sağlayabileceğiz” dedi. Duyuru sonrasında Daimler hisseleri yüzde 0.54, BMW hisseleri yüzde 0.53 değer kazandı.

İki dev markanın geçtiğimiz günlerde kompakt sınıf otomobil modellerinde de bir birlikteliğe gideceğini açıklamışlardı.

(DHA)

İLGİLİ HABERBMW ve Mercedes-Benz ortak otomobil geliştirecekler!BMW ve Mercedes-Benz ortak otomobil geliştirecekler!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more