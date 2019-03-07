BMW X’in en sportif hali : X2!

Dünya otomotiv pazarının son 10 yıldır yükselen trendi olan SUV ve crossover modelleri, hiç SUV üretmeyeceğini düşündüğünüz markaları bile içine çekiyor. BMW markası da bu ürünlere X5 modeliyle giriş yapmıştı. Ardından X3, X6, X1 derken şuanda X1, X2, X3, X4, X5, X6 ve X7 adında modellere sahip.

X ürün gamındaki tek rakamlı modeller daha geleneksel SUV’leri betimlerken, çift rakamlar daha sportif olanları adlandırıyor. Test aracımız olan X2 de bu durumun giriş seviyesinde olan modeli.

X2 ile ilk defa karşılaştığınızda “SUV’a benziyor ama bir şeyler de farklılık var demekten kendinizi alamıyorsunuz. Otomobilin boyutları, temellerini taşıdığı X1 modeliyle yakın seviyelerde. Boyutlardan önce tasarımından bahsetmem gerekirse, daha yumuşak detaylara önden baktığınız andan itibaren kavuştuğunu farlarıyla fark ediyorsunuz.

Ayrıca otomobilin böbrek yapısı ve ön camının eğimi de X1’den farklı.

Yan profile baktığınızda ise tavan yüksekliğinin C sütununa doğru azaldığını ve bu noktada BMW logosuyla tamamlandığını görüyorsunuz. Yanlış okumadınız C sütununu tam ortasında bir BMW logosu var ve bu detay X2 modeline özel…

Otomobilin arkasına göz attığınızda ise dar arka cam ve çift parçalı büyük stoplar sizi içine çekiyor. Yüksek tasarlanmış arka tampon içine konulan plaka, bagaj kapağındaki temiz tasarım çizgisini desteklemiş.

X2’nin sürücü kapısını açıp içeri geçtiğinizde ise karşınıza alışkın olduğunuz BMW kabini çıkıyor.

Üç kollu sportif M direksiyon, küçük ama kolay takip edilip okunulabilir gösterge tablosu, alışkın olduğumuz iklimlendirme sistemi ve multimedya sistemi ünitesi, alkantara spor koltuklar, iDrive döner düğmesi iç mekanın en temel detayları.

Ancak test aracımızda ön konsol ortasına yerleştirilmiş olan multimedya ekranı en küçük boyutta olandan tercih edilmişti. Ekranın bu boyutunu gördüğüm zaman X2 alsam, bu ekranla satın alır mıyım diye kendime soru sormaktan geri kalamadım ve kesinlikle almam!

Gelelim otomobilin boyutlarına, X2 4360 mm uzunluğa, 1824 mm genişliğe ve 1526 mm yüksekliğe sahip. X2 bu detaylar ışığında kardeşi X1’den 21 mm daha uzun, 3 mm daha geniş ve 72 mm daha alçak.Test otomobilimizin teknik detaylarına sahip olan aracın bagaj hacmi 470 litre ve bu hacim X1’e göre 35 litre daha az. Aracın toplam ağırlığı ise 1430 kg. Otomobilin 72 mm daha alçak olması X2’nin kardeşi X1’e göre ne kadar sportif bir yapıda olduğunu en az tasarımı kadar gösteriyor!

X2’nin motor kaputunu kaldırdığınızda karşınıza 1.5 litrelik 3 silindirli turbo motor çıkıyor. Bu motor 136 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen bu ünite BMW markasının hacim küçültme stratejisi doğrultusunda geliştirdiği bir motor.

X2’den önce 1, 2, 3 ve 4 Serilerinde de kullanma fırsatı bulduğum bu motor tüketim ve performans dengesini iyi bir biçimde kullanıcısına sunmayı başarıyor. Markanın fabrika verilerine göre 5.8 lt / 100 km karma olarak tüketen bu motor kullanma fırsatı bulduğum kısa bir süre içerisinde bana tabi ki doğru bir değer ne yazık ki vermedi. Kısa demişken BMW X2 ile birlikteliğim 2 gün sürdü, evet tam 2 gün…Bu kısa birliktelikten dolayı otomobille çok fazla içli dışlı olamadım ama BMW genlerine sahip olduğunu direksiyon koltuğuna oturduğunuz andan itibaren hissediyorsunuz.

1.5 litrelik motor, 3 silindirli olmasından dolayı sarsıntılı çalışsa da özellikle şehir içi ihtiyaç duyduğunuz ani hızlanmalarda işinizi kolaylaştırıyor ve sürücüye güzel cevaplar veriyor. Otomobilin motor, rüzgar ve yol sesi yalıtımı ögeleri en az bir BMW kadar iyi seviyede.

BMW X2’yi kullanmaya başladığım andan itibaren hissettiğim yere yakın ama sürüş pozisyonu yüksek bir otomobilde seyahat ettiğim oldu. 1.5 litrelik motor performans beklediğim bazı durumlarda beni hayal kırıklığına uğrattı, özellikle hızlı girdiğim virajlarda hızımı dışarıya taşımak istediğim durumlar bu sıkıntıyı yaşadım. Ama genel itibarıyla oldukça başarılıydı diyebilirim.

Otomobili performanslı kullanmak istediğinizde size elinden geldiği kadar, alışkın olduğunuz BMW keskinliğinde cevaplar veriyor. Özellikle yere yakın ağırlık merkezi sayesinde gövdenin esnemesi yok denecek kadar az ancak motorun biraz daha güçlü olması yüzümdeki tebessümü gülümsemeye çevirebilirdi.

BMW X2 ülkemizde 2 litre dizel ve 1.5 litrelik benzinli motorlarla satın alınabiliyor. Her iki motor da otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Premium Line, M Sport ve M Sport X donanımların sahip olan otomobilin benzinli motorlu versiyonunun fiyatı 270 bin 700 TL’den başlıyor. Test aracımızın donanımda bir model almak isterseniz de 300 bin TL’nin üzerinde bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecek. Dizel motorlu X2’nin fiyatı ise 353 bin 600 TL’den başlıyor ve 400 bin TL’ye kadar uzanıyor…