BMW yeni elektrikli otomobilini test ediyor!

Markanın i3’ten sonra üreteceği ikinci tam elektrikli otomobili olacak olan i4’ün testleri zorlu kış koşullarında devam ediyor. Tamamen sıfırdan geliştirilen elektrik motoru, güç elektroniği, şarj ünitesi ve yüksek voltajlı bataryaları kapsayan 5. Nesil BMW eDrive teknolojisi BMW i4'ün yanı sıra, BMW iX3 ve BMW iNEXT'te de görev alacak. BMW i4 için geliştirilen elektrik motoru, yaklaşık 530 bg maksimum güce sahip.

550 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 80 kWh enerji potansiyelindeki yeni yüksek voltajlı batarya BMW i4’e yaklaşık 600 kilometrelik bir menzil kazandıracak. 150 kW’a kadar şarj kapasitesi sunan bu bataryalar yaklaşık 35 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj edilebilecek. Bu da 6 dakikalık bir şarj ile yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşmasını sağlayacak.

0’DAN 100 KM/S HIZA 4 SANİYEDE ULAŞIYOR

BMW i markasının ilk Gran Coupé’si olmaya hazırlanan BMW i4 etkileyici performans özellikleriyle de öne çıkıyor. BMW i4, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4.0 saniyede gerçekleştirirken 200 km/s'nin üzerinde son hıza ulaşabilecek.