BMW yeni X5’e çözüm arıyor

Alman otomotiv devi BMW’nin en önemli SUV modeli olan X5, en yeni haliyle 2019 yılında tanıtıldı. Ülkemizde de çok sevilen SUV modelleri arasında olan X5, ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen siyasi gerilimden etkilenen en önemli modellerin başında geliyor. ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi krizden dolayı önce ABD Türkiye’den ithal edilen belirli ürünlerde Türkiye’ye vergi koydu sonra Türkiye de bunun misillemesi olarak ABD’den ithal edilen bazı ürünlere ekstra gümrük vergisi koydu. Bu durumun sonucu otomotivde yüzde 120 oranında ek gümrük vergisiydi. Sonrasında ABD ile Türkiye arasında aşılan kriz bu vergi oranlarının yüzde 120’den yüzde 60’a çekti ama ne fayda…

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ABD ve Çin’in dünyanın en büyük otomotiv pazarı olarak kabul edilmesi markalarında üretim tesisi yatırımlarının o bölgelere kaymasına sebep oldu. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarından aslında en çok etkilenen sektör bu sebepten dolayı otomotiv oldu. Çünkü Avrupalı üreticiler pazara yakın olup lojistik maliyetleri düşürmek için bu bölgelerde üretim tesisi kurdular. Ancak devletler arasında yaşanan ticari savaş bu ürünlerin ithalat ve ihracat durumlarını doğrudan etkiledi.

Sizinde tahmin ettiğiniz gibi BMW X3, X4, X5 ve X6 modellerini ABD de üretiyor. Türkiye olarak bizde ABD’den ithal edilen bu modellere ekstra yüzde 60 vergi uyguluyoruz. Yani ÖTV, KDV ve ekstra gümrük vergisi demek daha doğru olur. Sonuç böyle olunca ülkemizde ABD’den ithal X5’in satılması etiket fiyatını 2 milyon TL seviyelerine çekiyor. Bu sebepten dolayı da yeni X5 ile tanışamadık.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ile konuşmamızda bu araç için yeni formülün olup olmadığını sordum. X5, ABD haricinde Tayland’da da üretiyor. En azından Tayland’dan ithal etme durumu olmaz mı pazarın X5 talebini buradan karşılayamaz mısınız diye de soruyu açtım. Hakan bey, “Bu konuyla alakalı BMW çalışmalarını sürdürüyor. Bu durumdan etkilenen sadece Türkiye değil. Rusya ve Çin gibi büyük pazarlarda da aynı sorunu yaşıyoruz.” dedi.

2019 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan yeni 3 Serisi ile neden bu kadar geç tanıştığımızı sorduğumda ise Tiftik, “Aslında Nisan 2019’da otomobili getirmeyi planlıyorduk. Acil arama eCall sisteminden dolayı nisan 2019 da getiremedik. BTK ile birlikte çalışıp yeni ve yerli bir sim kart geliştirdik bu sorunu aşmak için. Bizzat Türkiye’ye getirilecek olan BMW modellerinin üretim hattına müdahale ettik yerli simkartları taktırdık. Bundan dolayı bu kadar geciktik.” diye açıkladı.

“YILIN SONUNDA 8800 ADETİ GÖRÜRÜZ”

Son 2 aydır satışta olan yeni 3 Serisi’nden toplam 750 adet sattıklarını da söyleyen Tiftik, “Faiz indirimleri pazara olumlu yansıyacaktır. Pazar hedefimizi yılın sonunda 330 bin olarak güncelledik. Yeni 3 Serisi’nden yıl sonuna kadar 2000 adet satmayı hedefliyoruz. ilk 9 ayda BMW toplam satışımız 5500 civarında yıl sonunda 8800 adeti görürüz diye düşünüyorum.” dedi.

Tiftik otomotiv pazarı hakkında da “Son 3 ayda pazarda 100 adetlik satış olur. 2020 yılında pazarın hızlı bir satış yükselişi olacak. Bununda sebebi filo şirketlerinin yeni yıl ile otomobillerini yenilemeleri.”

şeklinde konuştu.

SAMANDIRA BORUSAN’A NE OLACAK?

Hakan Tiftik’e Borusan Otomotiv’in Samandıra’daki yatırımını sorduğumda ise, “2018 yılı ekonomik açıdan zor bir yıldı. Samandıra konusunda çalışıyoruz. Şu anda belirli birimler aktif olarak orada bulunuyor. Ancak tam kapasite çalışmıyoruz. Samandıra’ya kârlılığını hesaplayıp ona göre nihai karar vereceğiz” şeklinde cevap verdi.