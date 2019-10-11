BMW’den ekim ayına özel fırsatlar

20.000 TL'lik Takas Desteği ve % 0 Faiz Fırsatı

Ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında yarı otonom sürüş, gelişmiş sürüş ve park asistanı teknolojilerinin yanı sıra, 1.6 litrelik benzinli motor seçeneği ile de tercih edilebilen BMW X3'te 20.000 TL'ye varan takas desteği sunuluyor. Ayrıca elektrikli otomobillerin öncü modellerinden BMW i3 ve BMW i3s'in yanı sıra sportif tasarımı ile fark yaratan BMW 418i Coupé ve BMW 418i Gran Coupé'de 100.000 TL'ye %0 faiz fırsatı Ekim ayı boyunca geçerli olacak.

Yeni BMW 3 Serisi'nde %0,79 Faiz Fırsatı

BMW'nin en çok tercih edilen modeli Yeni BMW 3 Serisi 100.000 TL'ye %0,79 faiz oranı ve takas desteği avantajıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda BMW tutkunlarını bekliyor. Ayrıca geniş iç hacmi ve fonksiyonel kullanım özellikleri ile dikkat çeken Yeni BMW 216d Active Tourer da aynı avantajlarla tercih edilebiliyor.

BMW 5 Serisi ‘Special Edition' Donanımı ve Avantajlı Koşullarla

BMW 5 Serisi, Special Edition adı verilen ve zengin donanım listesi ile dikkat çeken yepyeni bir versiyonunu Ekim ayı itibariyle satışa sunuyor. Live Cockpit Professional ve Apple CarPlay teknolojilerinin standart olarak yer aldığı ve zengin standart donanımı ile üst düzey konfor sunan BMW 5 Serisi Special Edition, 200.000 TL'ye %0,79 faiz oranı ve takas desteği avantajıyla tercih edilebiliyor.

Yeni BMW X1 ve BMW X2'de 1.5 litrelik Dizel Motor Seçeneği

BMW'nin kompakt SUV segmentindeki temsilcileri Yeni BMW X1 ve BMW X2'in, 1.5 litre hacmindeki dizel motora sahip seçeneği standart olarak sunduğu 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte satın alınabiliyor. Geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonu ve geliştirilmiş yeni teknolojileri sayesinde segmentindeki iddiasını artıran Yeni BMW X1, 120.000 TL'ye %0,49 faiz oranıyla ve takas desteği avantajıyla tercih edilebiliyor. 1.5 litrelik yeni dizel motor seçeneği ile ekonomi ve performansı bir arada sunan BMW X2 sDrive16d ise 100.000 TL'ye %0,79 faiz oranı ve takas desteği avantajıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda BMW tutkunlarını bekliyor.