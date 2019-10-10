BMW’nin en hızlı modelleri ortaya çıktı

BMW’nin amiral gemisi olan 8 Serisi’nin 4 kapılı versiyonunu daha önceden görmüştük. Hatta 8 Serisi’nin M8 olarak adlandırılan en hızlı versiyonunu da geçtiğimiz aylarda görme fırsatı bulduk. Bu sefer BMW

8 Serisi modelinin 4 kapılı versiyonun hem M olan performanslı modelini hem de Competition diye adlandırılan daha hızlı versiyonunu ortaya çıkardı.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde yere yakın ve standart versiyondan daha kaslı olan gövdesi aracın farklılığını hemen gösteriyor. Ayrıca otomobilin parlak siyah detaylara sahip olan plastik parçaları da çok dikkat çekiyor.

Otomobilin farlarının da standart versiyona göre daha koyu renkle tasarlandığını kolayca far ediyorsunuz.

Aracın yan profiline baktığınızda ise köpek balığı solungacı gibi olan ön çamurluktaki hava çıkışları hemen dikkatinizi çekiyor. Haricinde ise 20 inç boyutundaki M jantları hemen göze çarpıyor.

Otomobilin arkasında ise en çok dikkat çeken şey 4 çıkışlı egzozları oluyor. Bu egzozların içinde bulunduğu difüzör ise aktif olarak yere basma gücü oluşturmak için hareket edebiliyor. Arka kısımdaki bir diğer detay ise parlak siyah renkli arka rüzgarlık.

Otomobilin içine göz attığınızda ise aydınlatmalı M8 logoları, deri kaplı M düğmeli fonksiyonel M direksiyon ve M modellerine özel yeni tasarımlı vites kolu dikkat çekiyor.

M8 Competition Gran Coupe’nin motor kaputunun altında ise 4.4 litrelik V8 motor turbo beslemeli motor yatıyor. Bu motor standart M8 Gran Coupe versiyonda 600 beygir güç üretirken Competition’da 625 hp’ye çıkıyor.

Markanın en hızlı sedan modeli olan M5’te kullanılan M Diferansiyel sayesinde otomobil ya 4 çeker ya da arkadan itişli olarak programlana biliyor. M8 Competition GC’nin aktarma görevini ise 8 ileri Steptronic

şanzıman yerine getiriyor.

Otomobil bu detaylar ışığında 0’dan 100 km/s hıza BMW M8 Gran Coupe olarak 3.3 saniyede ulaşıyor. Competition donanımlı otomobil ise 3.2 saniyede ulaşmayı başarıyor.

M8 Gran Coupe Nisan 2020 tarihinde First Edition olarak piyasaya sunulacak.