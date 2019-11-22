BMW’nin iki modeline Altın Direksiyon Ödülü

Premium kompakt modelin üçüncü nesli sahip olduğu çeviklik ve dinamizm ile sınıfındaki liderliğine devam ediyor. Burada son teknoloji şasi sistemlerinin ve yenilikçi teknolojilerin kusursuz etkileşiminin yanı sıra tüm temel sürüş dinamiği bileşenlerinin ve kontrol sistemlerinin entegrasyonu önemli rol oynuyor.

BMW i modellerinden sonra, içten yanmalı bir motora sahip otomobillerde ilk kez sahneye çıkan ARB (tekerlek kayması sınırlaması) teknolojisi de kaymanın çok daha hassas ve hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak, viraj içerisindeki ya da ıslak yoldaki çekişi önemli ölçüde iyileştiriyor. Yeni BMW 1 Serisi ayrıca, artan iç mekanı ve sofistike sürüş destek sistemleri ile de en yüksek puanı almayı başardı.

EN GÜZEL OTOMOBİL BMW 8 SERİSİ

BMW'ye bu yıl ikinci Altın Direksiyon Ödülü'nü getiren bir diğer model ise BMW 8 Serisi oldu. Görsel çekicilik ve yeni tasarım dili, BMW’nin bu yılki yarışmada ‘Yılın en güzel otomobili' seçilmesini sağladı.

1976’dan bu yana her yıl düzenlenen Altın Direksiyon Ödülleri, Avrupa’nın en prestijli otomobil endüstrisi ödülleri arasında sayılıyor. Bu yıl yedi kategoride toplam 58 yeni model aday gösterildiği yarışmada, ilk olarak, her kategorideki en popüler üç model bir okuyucu anketiyle seçildi. Bu otomobiller daha sonra efsanevi yarış pilotları Walter Röhrl ve Hans-Joachim Stuck da dahil olmak üzere, 15 yüksek nitelikli hakem tarafından değerlendirildi. Finalistlerin tümü, uzmanlar tarafından yakından incelendi.