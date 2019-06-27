Bosch Türkiye’nin cirosu yüzde 25 arttı!

Bosch'un geçen yılki ihracat rakamı 12,13 milyar TL'ye ulaşırken, şirket, Türkiye genel ihracat hacmine yaptığı yüzde 1,5'lik katkıyla lider ihracatçılar arasındaki yerini korudu. Türkiye’de yaklaşık 17.000 çalışanı bulunan Bosch, geçtiğimiz yıl 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı. Yatırımlar, şirketin üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine odaklandı. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “İlk çeyrekteki gelişmemize dayanarak, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018 yılındaki satışları geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tasarım Merkezi faaliyete geçirildi

Bosch'un İstanbul'daki genel merkezinde, geçtiğimiz yılın sonunda bir Tasarım Merkezi kuruldu. Merkez, yakıt enjeksiyonu, fonksiyonel emniyet gibi araç alt sistemlerinin kalibrasyonu ve uygulanması konusunda dünya genelinde önde gelen otomobil markalarına destek sağlıyor. Türkiye'deki ekip, binek otomobillerden ağır ticari araçlara kadar farklı araç sınıfları için global ölçekte başarılı bir çalışma yürütüyor. Merkez 14 mühendis ile kuruldu ve 2020 yılına kadar bu sayının 40'a çıkması hedefleniyor. Steven Young, “Tasarım Merkezimiz, Bosch Türkiye'nin genç yetenekler için bir cazibe merkezine olmasına da katkıda bulunuyor” derken, merkezin hızlı büyümesine dikkat çekti.

Bosch, Türk sanayisi için Endüstri 4.0 projeleri sağlıyor

Endüstri 4.0 çözümleri, üretimi ve lojistiği çok daha basit, verimli ve esnek hale getiriyor. Dünya genelinde kendisine ait 270 fabrikada Endüstri 4.0 ile ilgili öncü projeler yürüten Bosch Grubu, bu alandaki uzmanlığını Türkiye'deki diğer şirketlerle de paylaşıyor. Steven Young, “Bosch, Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde hem önde gelen bir kullanıcı hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak, Türkiye'de bu konuda itici güç olmaya hazır. Endüstri 4.0 ekibimiz, bu dönüşüm sürecinin bir parçası olmak isteyen diğer şirketler için son derece saygın bir destekçidir” dedi. Bosch, 2016 yılından beri hem danışmanlık hem de uygulama hizmetleri sunarak otomotiv, tekstil, beyaz eşya ve çelik sanayisi gibi çeşitli sektörlerden şirketlerin dijital projelerini destekliyor.

Genç yeteneklere gelecek konusunda destek

Bosch, Endüstri 4.0 dönüşüm süreci için gerekli olan bilgi ve uzmanlığı artırmak üzere liseler ve üniversiteler ile iş birliği yapıyor. Bosch, lise öğrencilerinin kendi geliştirdikleri robotlarla yarıştıkları global First Robotics yarışmasına katılacak bazı okullara destek sağlıyor. Ayrıca şirket, lise ve üniversite öğrencilerinden ve ayrıca şirketlerden gelen başvuruları kabul eden Mini Otonom Araç Yarışmasını (OpenZeka MARC) da destekliyor. Bu etkinlikte, sensörler ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilen otonom araçlar birbirleriyle yarışıyor. Ayrıca Bosch, Formula Student, Shell Eco Marathon ve TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışları gibi projeleri desteklemek için üniversitelerle iş birliği yapıyor. Şirket, sektörde vasıflı teknik personel ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak üzere Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi mesleki liselerini de destekliyor.