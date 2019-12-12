Bosch ve Mercedes’ten otonom araç çağırma sistemi!

Servis, ilk olarak seçili bir kullanıcı grubuna sunulacak ve kullanıcılar, istedikleri alım noktasından gitmek istedikleri yere otonom S Sınıfı araçlarla bir yolculuk rezervasyonu yapmak için, Daimler Mobility AG tarafından geliştirilen bir uygulamadan yararlanacaklar.

Bosch ve Mercedes-Benz, bu pilot projenin SAE Seviye 4/5 otonom sürüş sisteminin daha fazla geliştirilebilmesi için değerli katkılar sağlayacağını düşünüyor. İş ortakları, aynı zamanda sürücüsüz araçların toplu taşıma ve otomobil paylaşımını da içeren karma bir mobilite sistemine nasıl entegre edilebileceğine dair daha fazla bilgi elde etmeyi de umuyor.

Bosch Şehir İçi Otonom Sürüş Mühendisliği Yöneticisi Dr. Michael Fausten, “Otonom sürüş her gün göreceğimiz bir gerçeklik haline gelecekse teknolojinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde çalışması gerekiyor. San José'deki pilot projemiz gibi testlere bu noktada ihtiyacımız var” dedi. Mercedes-Benz AG Otonom Sürüş Yöneticisi Dr. Uwe Keller ise “İyi olduğunu kanıtlaması gereken sadece otonom araçlar değil. Bu araçların şehir içi mobilite yapbozunun bir parçası olarak uygunluklarını da kanıtlamamız gerekiyor. San José'de her ikisini de test edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

İki şirket teknik bilgi ve deneyimlerini bir araya getiriyor

Nerede olursa olsunlar, Bosch ve Mercedes-Benz çalışanları bir arada çalışıyor. Bu, karar alma kanallarının kısa olmasını ve farklı alanlar arasında hızlı bir şekilde bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlıyor. Bununla birlikte çalışanlar, ana şirketlerindeki çalışma arkadaşlarının bilgi birikimine ve uzmanlığına da her zaman erişim sağlayabiliyorlar. Burada, Bosch'un sensörler, kontrol üniteleri ve direksiyon ve fren kontrol sistemlerinden tüm otomotiv alt sistemlerine kadar teknik bilgisi, Mercedes-Benz'in sistem entegrasyonu ve otomobil üretimi alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle bir araya geliyor. Proje içerisindeki görev dağılımı da aynı şekilde yapılıyor. Mercedes-Benz'in görevi, ortaklaşa geliştirilen sürüş sistemini araçta kuruluma hazır hale getirmek ve gerekli test araçlarını, test alanlarını ve test filolarını sağlamak. Bosch ise şehir içi otonom sürüş için gerekli bileşenleri geliştiriyor ve üretiyor.