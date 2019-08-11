Boyasız, çekiçsiz yapılan işlem ekspertizde çıkar mı?

-RS Servis markası olarak ne tür hizmetler veriyorsunuz?

Mobil parça onarımı hizmetiyle faaliyetlerine 2009 yılında başlayan markamız, 2011 yılı itibariyle mini onarım hizmeti vermeye başladı, 2017 yılı itibariyle hasar onarımını da hizmetlerimiz arasına kattık. 2017 yılında vermeye başladığımız bir diğer önemli hizmetimiz ise dolu hasarı onarımı oldu. Önümüzdeki yıl mekanik servisi de hizmetlerimiz arasına katmayı hedefliyoruz.

-Mini onarım nedir?

Mini onarım, otomobilin metal yüzeylerinde 5 cm’ye kadar olan boyasız göçük düzeltme işlemi, 10 cm’ye kadar darbe sonucu ortaya çıkan ezik, vuruk ve göçüklerin puntalı göçük çektirme sistemi ile düzeltilmesi işlemi, ön camda meydana gelen 1 cm çapına kadar olan hasarlar, iç döşemede 5 cm’ye kadar olan çatlak, sıyrık, yırtık, 3 cm’ye kadar plastik parça kopukları, 1 cm çapa kadar olan sigara yanıklarının düzeltilmesi, koltuklardaki 5 cm’ye kadar olan lekelerin özel kimyasallarla temizlenmesi, karoserdeki 30 cm’ye kadar, tamponlarda 20 cm’ye kadar çizik ve sıyrıkların onarılması hizmetlerini kapsayan bir işlemdir.

-Hizmetleriniz arasında “radyatör ve alüminyum parça tamir” diye bir seçenek var. Radyatör gibi parçaların tamir edilmesi sonrasında sorun çıkar mı, bunun garantisini veriyor musunuz?

Radyatör onarımı, 10 yıl içerisinde edindiğimiz, bilgi, tecrübe ve know-how sayesinde, gerekli AR-GE çalışmalarının neticesinde sunduğumuz bir hizmettir. Bugüne kadar 1.000.000 adete yakın radyatör tarafımızca onarıldı ve herhangi bir müşteri mağduriyeti ile karşılaşılmadı. Herhangi bir sorunla karşılaşılsa dahi RS Servis olarak gerçekleştirdiğimiz tüm işlemlerin garantisini veriyoruz.

-Boyasız, çekiçsiz yapılan işlemler, ekspertiz esnasında anlaşılıyor mu?

Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel Amerikan menşeli el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın konvansiyonel yöntemlerle(kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş olur, müşterimiz ikinci el satışlarda aracı için değer düşüklüğü argümanı kullanılmaz. Son dönemde sıkça karşılaştığımız dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik yöntemdir.

-Otomotiv bakım ve onarım konusunda genç jenerasyon yetişmediğine dair çok fazla duyum var. RS Servis olarak bu konuyla ilgili bakış açınız nedir?

Kalifiye eleman bulma sorunu, belli başlı birkaç sektör haricinde her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de önemli bir sorun. RS Servis olarak biz bu konuyu kendi bünyemizde kurduğumuz eğitim akademisi ile çözüyoruz. Tüm uygulama teknisyenlerimiz ve yönetim kadromuz, RS Servis Ulusal Franchise toplantılarında eğitimler almakta, RS Servis Eğitim akademisinde belirlenmiş dönemlerde eğitimler almakta. Ayrıca, 6 ay ile 1 sene arası yapılan denetleme ve kontrol çalışmalarında yerinde eğitimler almaktadırlar. Üstelik hem teknik kadro hem yönetim kadrosu için üretilmiş, yardımcı el kitapları, sunumlar ve videolar bulunmaktadır.

-Yakın zamanda kurulan ve başkanı olduğunuz TOSEF federasyonunun kurulma amacı nedir?

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, özel servislerin yapısını daha kurumsal hale getirmeyi, kalite çıtasını yükseltmeyi ve belirli standartları karşılayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyor. Oto servisleri arasında know-how paylaşımı ve kurulacak ortak bir platformda yeni gelir merkezleri yaratmak, ortak satın alma platformu ile de satın alma maliyetlerinin azaltılması planlanıyor.

-Oto servisleri sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sektördeki en büyük sıkıntı nedir?

Özel oto servislerinin maliyet artışına karşın gelirlerini aynı oranda artıramaması nedeniyle, kısa vadede aydınlık bir gelecek görmüyorum ne yazık ki. Bu sorunun çözümüne yönelik kurduğumuz Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) ile toplu satın alımlar yapmayı ve bu sayede giderlerimizi daha doğru yönetmeyi ve gelirler kalemlerimizi ve anlaşmalarımızı artırarak dengelemeyi planlıyoruz.

-Bazı sanayi bölgelerinde uygulanan fahiş fiyatlar ya da kötü işçilik hakkında çalışmalarınız olacak mı?

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu’nun kurulma amaçlarından birisi de, belirli standartları oto servislerine kazandırmak ve segmentasyon vasıtasıyla servisleri belirli kriterlere göre sınıflandırmak, bu bağlamda kazandırılacak her standart sayesinde fiyat ve işçilik konusunda da oto servislerinin belirli standartları karşılaması hedefleniyor.