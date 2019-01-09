Böyle otomobil mi olur?

Hyundai, Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019’da Elevate adlı konsept modelini sergiledi. Bu model robot otomobil diye adlandırabileceğimiz yapıda. Özellikle deprem, sel, kasırga, çığ ve orman yangını gibi doğal afetlerde, anında müdahale için geliştirilen bu özel araç, son derece verimli, hızlı ve esnek bir taşıma imkanı sunuyor.

Hyundai’nin hareketli ve yüksek manevra kapasiteli ilk konsept aracı olan Elevate, aslında elektrikli otomobiller ve robotlardaki teknolojiyi harmanlıyor. En zorlu arazi şartlarında, geleneksel SUV modellerden çok daha kabiliyetli olan Elevate, Ultimate Mobility Vehicle (UMV) olarak özel bir sınıfa dahil ediliyor.

Konsept Nasıl Çalışıyor?

Elevate konsepti, çeşitli yol ve arazi kullanıma uygun olarak farklı kabiliyetlere sahip modüler bir EV platformuyla üretiliyor. Robotik bacaklar sağa sola ve ileri geri geniş-serbest açılarla hareket ederken mevcut tekerlekler de normal yol koşullarında tipik elektrikli otomobil kullanım olanağı sağlıyor. Bu bacaklar, birbirinden bağımsız olarak hareket ederken gövde içerisindekiler de mevcut bu değişik hareketlerden etkilenmeden stabil bir konumda yol almış oluyorlar.