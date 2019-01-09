Böyle otomobil mi olur?

Hyundai’nin hareketli ve yüksek manevra kapasiteli ilk konsept aracı olan Elevate, aslında elektrikli otomobiller ve robotlardaki teknolojiyi harmanlıyor. En zorlu arazi şartlarında, geleneksel SUV modellerden çok daha kabiliyetli olan Elevate, Ultimate Mobility Vehicle (UMV) olarak özel bir sınıfa dahil ediliyor.
Elevate konsepti, çeşitli yol ve arazi kullanıma uygun olarak farklı kabiliyetlere sahip modüler bir EV platformuyla üretiliyor. Robotik bacaklar sağa sola ve ileri geri geniş-serbest açılarla hareket ederken mevcut tekerlekler de normal yol koşullarında tipik elektrikli otomobil kullanım olanağı sağlıyor. Bu bacaklar, birbirinden bağımsız olarak hareket ederken gövde içerisindekiler de mevcut bu değişik hareketlerden etkilenmeden stabil bir konumda yol almış oluyorlar.
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