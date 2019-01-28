Bozkurt: Değil 400 bin 600 binlerin altı risk

SUV segmentinde 2017 ve 2018 yılını “Dünyanın en çok satılan SUV modeli” olarak tamamlayan Toyota RAV4'ün tamamen yenilenen 5'inci jenerasyonu tanıtıldı. Aracın Türkiye'de ikinci çeyrekte ve hibrit versiyonu satışa sunulacağını söyleyen Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt otomotiv sektörünü de değerlendirdi. 2019 yılının bir önceki yıla göre daha düşük bir beklentiye sahip olduğunu belirten Ali Haydar Bozkurt, “Sektörümüzde 400 binli satış adetleri konuşuluyor. Hatta bu rakamın daha altında olma ihtimali de var. 600 bin adetin altı risk. Ben hep söylüyorum sektörün mevcut yatırımları yani bayilik yatırımlarına, distribütörlerin altyapı yatırımlarının toplamına baktığımızda, bu yatırımlar artık 1 milyonluk seviyeleri yakalamak üzerine yapılmış yatırımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu rakam aşağıy düştüğünde yani sınır olarak gördüğüm 600 bin adetler seviyesi ve altına indiğinde risk başlıyor. Çünkü bu adetler yatırımların karşılığını vermesi açısından güç olan adetler” dedi.

KÜÇÜLME HAREKETLERİ BAŞLAR

400 binlere ve altına düşen bir pazarın etkilerinin belki bir yıl çok hissedilmeden atlatılabileceğini vurgulayan Bozkurt, “Sektör bir şekilde dayanabilir. Ancak 2 ve 3'üncü yılda da bu rakamların altında olursa, üstesinden gelinmesi zor bir süreç yaşanır. 2001'lerde olduğu gibi yatırımlar karşılığını bulmuyor ve hiç tercih edilmese de bayi ağından başlamak üzere küçülme hareketleri oluyor. Bu bizim tercih etmediğimiz bir yöntem. İnsan kaynağını küçültmek gibi en sona bıraktığınız, hiç tercih etmediğiniz aksiyonlar gündeme gelmeye başlıyor. Deneyimli personelin kaybolması söz konusu oluyor. Daha sonra pazar yeniden düzelmeye başladığında bu yapıyı oluşturmak, yeniden eski haline getirmek hem ciddi zaman kaybına yol açıyor, hem de maliyetler anlamında ciddi bir ek yük getiriyor” diye konuştu.

DÖRT YENİ MODELLE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ZORLARIZ

Toyota olarak 400 binlik pazara göre plan yaptıklarına belirten Ali Haydar Bozkurt, “Bu yıl toplam 4 yeni model sunacağız. İddialı modeller. Zor bir dönemde fırsat yaratabilir diye pozitif beklentimiz var. Elbette zor bir yıl olacak ama zor olacak diye oturup beklemek istemiyoruz. Hibrit sayısında da çok ciddi artış var. Yüzde 2 ile başladık sonra yüzde 18'e çıktık sonra yüzde 34'e çıktı, 2 yıl içerisindeki bu oran. Bu dünyada da böyle. Çeyrek çeyrek söylüyorum ama Corolla Sedan mesela ilk çeyrek geliyor. RAV4 ve Camry 2'nci çeyrekte, Corolla Hatchback ise 3'üncü çeyrekte geliyor. 400 binlik pazarda binek payı 300 bin olur. Bizim satışlarımız için de 28 bin ve üzeri diyorum ama 30 bine kadar da gidebiliriz. Geçen sene marka sıralamasında 5'inci olduk. 4'üncü sıraya çıkma büyük olasılıkla olacak gibi görünüyor. 3'üncülükten emin değilim ama zorlarız diye düşünüyorum. Mart'tan sonrası o kadar zor ki. Bir kere ÖTV'den dolayı anahtar teslim fiyatlarında yüzde 10 kadar fark edecek bildiğim kadarıyla. Ama üzerine yeni gelecek fiyatı tahmin etmek zor” diye konuştu.

HİBRİT 4 ÇARPI 4 İLE TEK SEÇENEK

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren hibrit versiyonu ile Türkiye pazarında yerini alacak olan RAV4 Hybrid, kendi kendine şarj eden güç ünitesi, 222 beygir güce sahip yeni 2.5 litre hibrit motoru ve elektrikli dört çeker AWD-i sistemi ile zor şartların üstesinden geliyor. Toyota Safety Sense, ikinci jenerasyonuyla standart olarak sunulacak. Yeni RAV4, Toyota'da ilk kez kullanılan kameralı dikiz aynasına sahip.