Bridgestone ve Lassa otobüs kamyon lastiklerine özel indirim

30 Eylül 2019'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında; Bridgestone ve Lassa'nın otobüs ve kamyon araç lastikleri segmentindeki ürünlerini tercih eden sürücüler, hem yüzde 5 indirimden faydalanacak hem de ücretsiz deri yelek sahibi olacaklar.

Brisa; yüksek performans, emniyet ve kalitesiyle tanınan Bridgestone ve Lassa markalı ticari lastiklerine özel, perakende satışlarda geçerli bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında; Bridgestone ve Lassa markalı otobüs, kamyon lastiklerinden, 4 adet satın alan araç sahipleri yüzde 5 indirim elde ediyor ve ücretsiz olarak deri yelek sahibi oluyor. 30 Eylül 2019'a kadar devam edecek kampanya, Bridgestone ve Lassa bayileri noktalarında perakende satışlar için geçerli olacak.