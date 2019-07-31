Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bridgestone ve Lassa otobüs kamyon lastiklerine özel indirim

Brisa, Bridgestone ve Lassa markalı otobüs ve kamyon araç lastiklerini tercih eden araç sahiplerine özel perakende satışlarda geçerli yüzde 5 indirim ve deri yelek kampanyası başlattı.

Sozcu.com.tr
12:44 -
Haberler Otomotiv
Bridgestone ve Lassa otobüs kamyon lastiklerine özel indirim

30 Eylül 2019'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında; Bridgestone ve Lassa'nın otobüs ve kamyon araç lastikleri segmentindeki ürünlerini tercih eden sürücüler, hem yüzde 5 indirimden faydalanacak hem de ücretsiz deri yelek sahibi olacaklar.

Brisa; yüksek performans, emniyet ve kalitesiyle tanınan Bridgestone ve Lassa markalı ticari lastiklerine özel, perakende satışlarda geçerli bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında; Bridgestone ve Lassa markalı otobüs, kamyon lastiklerinden, 4 adet satın alan araç sahipleri yüzde 5 indirim elde ediyor ve ücretsiz olarak deri yelek sahibi oluyor. 30 Eylül 2019'a kadar devam edecek kampanya, Bridgestone ve Lassa bayileri noktalarında perakende satışlar için geçerli olacak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more