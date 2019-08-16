Bridgestone’dan BMW’ye özel lastik

Bridgestone, Alman otomobil devi BMW ile yaklaşık 25 yıldır güçlü iş birliği içerisinde, markanın tüm otomobilleri için Orijinal Ekipman (OE) lastikleri geliştiriyor. İki şirket, iş birliklerini BMW'nin yeni X5, 8 ve 3 serisi araçları için tasarlanan özel lastiklerle güçlendirdiklerini duyurdular.

Bridgestone'un lastik patlasa dahi 80 km hızla 80 km yol alabilmesine olanak sağlayan RFT teknolojisine sahip lastikleri OE ekipmanı olarak özel bir ilgi görüyor. BMW i3, i3S ve i8 elektrikli araç modellerinin özgün taleplerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş olan “ologic” de Bridgestone'un sunduğu yenilikçi teknolojiler arasında yer alıyor.

Yeni nesil konfor için; Alenza 001 ve Blizzak LM001

Bridgestone, BMW X5 modeli için tasarladığı OE ekipmanı lastiklerin tasarımında yüksek konfor sunan lastikler üretmeye odaklandı. Bu doğrultuda, 4 çekerli SUV aracın elektronik olarak kontrol edilen darbe emici sistemi, 5 bağlantılı arka süspansiyonları ve ayarlanabilir havalı süspansiyonları ile mükemmel bir iş birliği içerisinde çalışan Alenza 001 ve Blizzak LM001 tasarlandı.

Özel tasarım ve test süreçlerinin ardından, 18-21 jant aralığında 8 ebattaki Bridgestone lastikleri, BMW tarafından Avrupa'da kullanılacak olan X5 modeli için OE lastiği olarak onaylandı.

Lastiği yeniden yarattı

Bridgestone, yeni BMW 8 serisi için otomobillerin konfor ve sportif performansını öne çıkartacak lastikler tasarladı. Bridgestone'un AR-GE ekibi beklentilerin ötesinde bir performans yaratabilmek için lastik tasarımına en temel noktadan yeniden başladı ve özgün materyalleri yenilikçi bir karışım teknolojisi kullanarak bir araya getirdi. Böylece ıslak ve kuru zeminlerde mükemmel yol tutuşu sağlayacak, viraj alma ve manevralara en iyi şekilde karşılık verecek sertlik seviyesinde bir lastik karışımı ortaya çıktı.

Bridgestone, bu üretim teknolojisiyle yarattığı Turanza T005 ve Potenza S007 modellerini, BMW 8 serisi için orijinal ekipman lastiği olarak sağlıyor. Bu lastik modellerinin seçili ebatları Bridgestone'un RFT teknolojisiyle birlikte sunuluyor.

3D sanal tasarım yazılımıyla üretilen yenilikçi lastikler

Bridgestone, BMW'nin yeni 3 serisi otomobillerinde kullanılacak lastiklerinin şeklinin ve basınç dağılımının detaylı tasarımı ve analizi için 3D Sanal Tasarım yazılımı kullandı. Bu metodolojinin kullanımı aynı zamanda lastiğin ıslak ve kuru zeminde yol tutuş performansının mükemmelleştirilmesine olanak sundu.

Bu yenilik sayesinde ortaya çıkan bir başka gelişme ise ısı kontrolünü ve performans artırıcı malzeme dağılımını geliştiren yeni bir malzeme karışımı oldu. Bu süreç içerisinde Bridgestone yuvarlanma direncini minimuma indirerek sınıfında en iyi performansı veren marka olarak değerlendirildi.

Bridgestone bu çalışmaları sonucu ürettiği Turanza T005 yaz lastikleri, Blizzak LM001 kış lastikleri ve LS100A 4 mevsim lastiği ile BMW 3 serisi otomobillere, 17 ebatta lastik sunuyor. Bu lastiklerin 11'inde ise RFT teknolojisi kullanılıyor.