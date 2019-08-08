Brisa ihracatını yüzde 62 artırdı

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2019 ikinci çeyrek dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde, ihracat tonajını bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artırdı. Brisa yılın ikinci çeyreğini, geçen yılın aynı dönemine göre %63 net kar artışı ile kapadı.

Şirket, ikinci çeyrekte, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla cirosunu %20 arttırarak, ilk altı ayda 1,6 milyar TL ciro rakamına ulaşırken, yurtiçi pazardaki daralmayı, yurtta pazar payı artışı ve yurtdışında ihracat artışı ile dengeleyen ve aynı zamanda maliyet ve borç yönetiminde istikrarlı iyileştirme sağlayan bir yönetim gösterdi. Bu yaklaşım, geçen yılın aynı dönemine göre, FAVÖK'de %38, net karda ise %63 artış getirdi.

Verimlilik ve operasyonel performansın temel göstergesi olarak Nakit Yönetimini çalışmalarının merkezine koyan Brisa, son 2 yıl içinde, işletme sermayesi devir hızını 1,8'den 5'e çıkartarak rekor seviyede realize etti. Brisa Aksaray'daki yeni lastik fabrikası yatırımını da güçlü nakit yönetimi ve operasyonel performans ile istikrarlı bir şekilde planlandığı gibi gerçekleştiriyor.

Brisa, global pazarlarda kalitesini kanıtlayan ürün ve hizmet çeşitliliği ve güçlü saha çalışmaları ile yılın ikinci çeyreğinde ihracatına ivme kazandırdı. Brisa bu dönemde, müşterilerine sunduğu toplam değerler paketi ile yurtiçi pazarın üzerinde bir performans göstererek liderliğini güçlendirdi.

Brisa'nın 2019 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, küresel ve yerel pazardaki tüm zorluklara rağmen istikrarlı ve dengeli büyümeyi başardıklarına değinerek şunları söyledi;

Şirketimiz, bu yıl için belirlediği hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Başarıyla yol alıyoruz çünkü gücümüzü bu topraklardan alıyoruz. İzmit ve Aksaray'daki yeni nesil teknolojilerle donatılmış fabrikalarımızda, mükemmeli bir yaşam biçimi olarak kabul eden çalışanlarımız, dünya standartlarında lastikler üretiyor.

Bu dönemde, yerli üretim gücümüz, Aksaray'da üretimine ivme kazandırdığımız akıllı fabrikamızın kattığı değer, ARGE mühendislerimizin ve uluslararası pazarlarda hedeflerinin peşinden tutkuyla koşan ekibimizin emekleri ile, aylık bazda uluslararası satış hacimlerinde üst üste rekorlara imza attık. Global pazarlardaki varlığımızı derinleştirerek, Asya Pasifik, Asya ve Avrupa'da toplam 8 yeni pazara ilk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik, 10 ülkede yeni iş ortaklıkları yaptık. Diğer yandan, Avrupalı araç üreticileri ile yeni iş birliklerini hayata geçirerek, ihracatta orijinal ekipman kanalımızı güçlendiriyoruz. Bu gelişmelerle, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarların üzerinde büyüme performansı göstererek, pazar payı kazandık.

Yine bu dönemde, ülkemizde orijinal ekipman kanalındaki lastik talebi otomotiv sektöründeki daralmalara paralel olurken, yenileme lastik pazarında da daralma meydana geldi. Bu pazar koşullarında, Türkiye'nin en güçlü bayi ağı olan Brisa iş ortakları ile omuz omuza hareket ederek, sahada daha da güçlenerek, müşterilerimize, lastiğin ötesinde sunduğumuz toplam değerler paketimizi zenginleştirerek, yenileme pazarının üzerinde büyümeyi bir kez daha başardık.

Şirketimiz, hedefleri doğrultusunda global ve yurtiçi pazarlarda gerçekleştirdiği güçlü performansının rüzgarını, inşa ettiği akıllı kültürden alıyor. Brisalılar geleceğin yeteneklerini, mesleki ve kişisel becerilerini kazanmaya devam ediyor. Aynı zamanda iş yapış biçimimiz de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hızla dönüşüyor. Tüm iş süreçlerimizde dijital dönüşümü, veriye dayalı iş modellerini, her alanda yalınlaşmayı hayata geçirecek çalışmalarla geleceğe hazırlanıyoruz.